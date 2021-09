Cum arată acum membrii trupei ABBA. Agnetha, Anni-Frid, Bjorn și Benny s-au reunit pentru lansarea unui nou album

In articol:

Agnetha, Bjorn, Benny şi Anni-Frid au format una dintre formaţiile legendare din istoria muzicii. Cu ocazia împliniri celor 50 de ani de la înfiinţare, cei patru cântăreţi au decis să se reunească pentru un turneu memorabil.

Cum arată acum membrii trupei ABBA

Cunoscuta trupă ABBA, formată din muzicienii Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Fältskog, a cunoscut succesul în anul 1972. Cei patru au dominat clasamentele muzicale între anii 1970-1980, perioadă în care toată lumea fredona cunoscutele piese “Mamma Mia”, “The Winner Takes It All”, „Money, Money, Money”, “Waterloo” și “Dancing Queen”.

Odată cu succesul răsunător în întreaga lume, cei patru artişti au vândut, în total, 400 de milioane de albume şi single-uri, iar piesa “Waterloo” a fost cel mai bun cântec din istoria competiţiei „ Eurovision ”.

În ciuda faptului că trupa se bucura de glorie, cei patru au decis să se despartă, după ce unul dintre cupluri, Björn și Agnetha, au decis să divorțeze în 1980.

La un an distanță, au urmat și Benny and Anni-Frid, iar despărțirea oficială s-a produs în 1983, ultimele piese ABBA fiind lansate în 1981.

Cu ocazia celor 50 de ani de înfințare a trupei și la aproape 40 de ani de la despărțire, cei patru membri ai formaţiei, Agnetha, Bjorn, Benny şi Anni-Frid, au decis să le facă o surpriză fanilor și au anunțat că vor scoate cinci piese noi.

În prezent, Agnetha Faltskog are 70 de ani, Bjorn Ulvaeus are 75, Benny Andresson a împlinit 73, iar Anni-Frid Lyngstad are 74 de ani. În cadrul unui interviu, Björn Ulvaeus a mărturisit că reunirea cu foștii colegi este un moment copleșitor.

„Benny (Andersson- n.r.) și cu mine am scris niște cântece noi și în această toamnă vom avea muzică nouă de la ABBA. Dar nu am voie să spun nimic mai mult despre asta, îmi pare rău. V-aș fi spus totul, dar nu pot. Tot ce pot să vă spun este că a fost fantastic în studio, pentru că a fost ca și cum ar fi fost ieri. A fost așa ciudat să intrăm în acel studio și să ne uităm toți patru unul la celălalt întrebându-ne „Ce-i asta?”. Totul a năvălit înapoi”, a declarat Björn Ulvaeus.

ABBA, în top 10, după 40 de ani

Cele două piese, „I Still Have Faith In You” și „Don't Shut Me Down”, lansate de trupa ABBA, după 40 de ani, au intrat în Top 10, ocupând locurile 6 și 7 în Marea Britanie.

„Dacă elanul publicului va continua, aceste melodii vor fi primele single-uri ale ABBA care vor figura în Top 10 britanic după 'One Of Us', în decembrie 1981”, a declarat Official Charts Company, organizaţia responsabilă de întocmirea clasamentelor.

Noul album al trupei ABBA , „Voyage”, va fi lansat pe 5 noiembrie și va conține zece piese, dintre care opt melodii noi şi două versiuni noi pentru „Just a Notion” şi „Bumblebee”. Totodată, legendara trupă va susține și un concert anul viitor, la Londra.