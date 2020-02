Misha și Connect-R au divorțat în urmă cu mai bine de doi ani, în mare secret. Abia anul trecut ei au dezvăluit că nu mai formau un cuplu de ceva timp, dar că au rămas în relații foarte bune.

Spre surprinderea tuturor, Misha și Connect-R au o relație așa cum rar vezi între două persoane care s-au despărțit. Cei doi artiști sunt prieteni, merg în continuare împreună cu fetița lor în vacanțe și nu se sfiesc să recunoască faptul că încă țin unul la celălalt. Mai mult, ei au scos o piesă împreună în urmă cu câteva săptămâni.

Cum arată acum Misha, după divorțul de Connect-R

Misha este una dintre cele mai frumoase artiste din România, iar Connect-R nu uită să menționeze niciodată calitățile pe care le are blondina.

După divorțul de artist, tânăra mămica s-a trasnformat complet și este din ce în ce mai sexy. Conștientă de atuurile fizice pe care le are, cântăreața publică des fotografii care strâng mii de aprecieri și mesaje din partea fanilor care o urmăresc pe pagina ei de Instagram.

Connect-R a recunoscut că încă o iubește pe Misha

Connect-R a recunoscut că are sentimente puternice pentru femeia care i-a dăruit o fiică.

„Nu cred că mi-am ratat căsnicia… Ceea ce nu se vede, ce nu se știe este că eu nu cred că mi-am ratat căsnicia. Eu cred că eu și Mihaela nu am avut timp să creștem împreună, totul a fost pe repede înainte, a dfost din dragoste, încă mai e dragoste și cred că va mai fi. Mai devreme am vorbit cu ea. E subiectul meu sensibil, e femeia pe care o iubesc cel mai mult. Avem vacanțe împreună, încă mai avem planuri împreună. Știi cum… timpul înapoi nu poți să-l mai dai, dar prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie. Este genial ca într-un cuplu, atunci când unul are o problemă, să fie o problemă rezolvată în 2. Copilul este sensul evoluției ca viitorul să fie mai bine decât trecutul”, a declarat Connect-R în cadrul unei emisiuni de televiziune.