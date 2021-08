Cum arată acum Monica Lewinsky, fosta amantă a lui Bill Clinton, la 23 de ani de la scandalul sexual care a zguduit SUA

In articol:

În urmă cu 23 de ani, fostul președinte al Americii, Bill Clinton, și amanta lui, Monica Lewinsky, erau implicați într-un scandat uriaș. Sexgate, așa cum a fost numit scandalul, se afla pe buzele tuturor din întreaga lume.

Cum arată acum Monica Lewinsky, fosta amantă a lui Bill Clinton

Monica Lewinsky l-a cunoscut pe Bill Clinton la vârsta de 22 de ani, atunci când a intrat la Casa Albă ca stagiară. Aceasta era decisă să-și contruiască un viitor strălucit în Administrația Prezidențială, însă dragostea a avut alte planuri pentru ea.

La scurt timp după ce s-a instalat la Casa Albă s-a îndrăgostit de Bill Clinton și au început o aventură, deși acesta era căsătorit. Această aventură le-a adus o atenție nedorită la nivel mondial, iar scandalul care a urmat după este renumit de toată planeta ca fiind cel mai mare scandal sexual din istorie.

Monica Lewinsky, în vârstă de 48 de ani, a fost cea care a spus că trăieste o idilă cu Bill Clinton, în 1998, iar de atunci, eticheta de amantă a președintelui, a fost prezentă mereu. Aceasta a declarat, la un moment dat, cum a fost această aventură pentru ea și cum s-au întâmplat de fapt lucrurile între ei doi.

„Nu cred că vreodată în viața mea, inima mi-a bătut atât de puternic. El mi-a spus că are o pasiune ascunsă pentru mine. A râs, mi-a zâmbit și m-a întrebat dacă vreau să merg cu el într-un birou ascuns. Și așa am făcut. Era întuneric și el m-a întrebat dacă ar putea să mă sărute. Am acceptat.

După ceva vreme, m-am întors la birou și la un moment dat în acea seară, eram singura persoană din birou. El a venit înapoi la mine și mi-a propus să ne întâlnim în altă cameră. Și am acceptat. Totul a devenit mult mai intim din acel moment”, a spus la acel moment Monica Lewinsky.

În prezent, Monica Lewinsky a lăsat trecutul în spate și nu mai da importanță cuvintelor auzite despre ea. S-a mutat în Londra în 2005 și după ce a obținut diploma de master la London School of Economics, a devenit femeie de afaceri, activistă și producătoare tv.

În 2014 a publicat un eseu în revista Vanity Fair, intitulat „Ruşine şi supravieţuire”, unde a vorbit despre viaţa ei, dar şi despre scandalul sexual în care a fost implicată.

