Cum arăta Al Pacino în tinerețe. Frângea inimile femeilor pe care le întâlnea

Al Pacino este un actor american de film, scenă și voce, considerat a fi unul dintre cei mai talentați din istoria cinematografiei, câștigător al Premiului Oscar pentru cel mai bun actor, precum și unul din câștigătorii ai Triple Crown of Acting.

Acesta a împlinit vârsta de 81 de ani în data de 25 aprilie 2022.

Al Pacino a fost gigolo în tinerețe, iată cum arăta în acele vremuri!

Cum arăta Al Pacino în tinerețe

Alfredo James „Al” Pacino este unul dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood. Acesta s-a născut în cartierul Bronx din New York, într-o familie italiano-americană. Părinții lui au divorțat pe când actorul avea doar doi ani, iar pasiunea și curiozitatea pentru lumea actoricească și-a dezvoltat-o încă din adolescență. Lui Al îi plăcea să imite actorii pe care îi vedea în filme. Ba mai mult de atât, acesta încerca să se pună în pielea personajului, schimbând-și vocea și stările emoționale.

Al Pacino și-a început viața de actor după ce a renunțat la școală și a debutat cu roluri mici în producții de teatru.

În prima perioadă a actoriei, Pacino nu făcea prea mulți bani și trăia în săracie. Totul s-a schimbat din 1966, când a fost acceptat la cursurile lui Lee Strasberg. În prezent, printre cele mai cunoscute filme în care a jucat Al Pacino se numără: „The Godfather”, „The Indian Wants the Bronx”, „Dog Day Afternoon”, „And Justice For All”, „Scarface”, „Scent Of A Woman”, „City Hall” și Looking for Richard”.

Iată cum arăta marele actor, ajuns la vârsta de 81 de ani, în tinerețe!

Al Pacino a fost gigolo în tinerețe

Al Pacino este în prezent unul dintre cei mai apreciați, respectați și stimați actori de la Hollywood. Însă, însuși marele Pacino a afirmat pe când avea 69 de ani că nu este tocmai mândru de anumite lucruri pe care le-a făcut în tinerețe. Mai exact, Al Pacino a declarat, potrivit viva.ro, că a fost gigolo în Sicilia:

„La 20 de ani locuiam în Sicilia și vindeam singurul lucru pe care îl aveam: corpul meu. O femeie mai în vârstă decât mine îmi dădea mâncare și un acoperiș în schimbul favorurilor sexuale”, au fost cuvintele actorului pentru New York Post. „Mă trezeam dimineața și mă disprețuiam”, a completat Pacino, câștigătorul premiului Oscar în anul 1992, pentru cel mai bun actor pentru rolul din „Scent Of A Woman”, după cum notează sursa citată anterior.

