In articol:

Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din România, și nu numai. Este solistă și compozitoare, pieselor ei și ale altor artiști de la noi, și este un adevărat om de succes, cu zeci de poze ajunse în topurile internaționale.

Cum arată Alexandra Stan când s-a lansat în muzică

Cum s-a lansat în această industrie și care a fost parcursul său de până acum.

Alexandra Stan s-a născut pe 10 iunie 1989, în Constanța. Constănțeanca și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la o vârstă fragedă, de la care a și început să participe la concursuri. În 2009, s-a făcut remarcată în urma participării la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia.

La doar 15 ani, a fost remarcată de trupa HI-Q, care i-au descoperit multe dintre calitățile și înclinațiile sale către muzică. Cu ocazia acestei colaborări, cântăreața a apărut în emisiunea "HI-Q noi 2", în anul 2003. În emisiune, Alexandra Stan a interpretat piesa Paulei Seling, "La radio se anunță ploi".

Femeia a fost elevă la Liceul Teoretic "Traian" din Constanța, după care a studiat la Facultatea de Management „Andrei Șaguna”.

După studiile universitate, Stan a început să se concentreze pe cariera sa muzicală care avea să vină.

Citeste si: Armin Nicoară şi Claudia Puican se căsătoresc! “E oficial, a spus DA!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Alexandra Stan și-a anulat concertul din Ungaria, după ce a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu artista

Primul single al ei a fost "Lollipop", în 2009, o melodie care a zdruncinat topurile noastre din țară. Un an mai târziu, a lansat celebra melodie "Mr. Saxobeat", care se auzea oriunde în România, ajunsese cel mai ascultat hit internațional, ocupând unul dintre cele mai înaintate locuri în topurile din Italia, Danemarca, Slovacia, Ungaria, Polonia. Astfel, "Mr. Saxobeat" a ajuns prima piesă românească pe poziția fruntașă în Germania de la "Dragostea din Tei".

A fost numărul 1 în Austria, Germania și Elveția timp de 20 de săptămâni în total.

Alexandra Stan a primit multe premii pentru "Mr. Saxobeat", precum discul de platină în Australia, Spania, Danemarca, Suedia și Italia. La Romanian Music Awards 2011 a primit 2 nominalizări pentru "Mr. Saxobeat", Best Dance și Best Song pe care le-a și câștigat. A fost nominalizată pentru Premiul MTV, Europe Music Awards pentru Best European Act.

Alexandra Stan a împlinit astăzi 33 de ani

Alexandra Stan face în continuare furori în industria muzicală, mai ales recent, după lansarea noului său album din 5 mai 2022, „Rainbows”. Evenimentul a fost deschiderea oportunităților și concertelor din vara aceasta, un eveniment care s-a lăsat cu o petrecere pe cinste, într-un club select din București.



Cum arăta Alexandra Stan când s-a lansat în industria muzicală [Sursa foto: https://www.instagram.com/alexandrastan/]

Artista a lăsat toată lumea cu gura căscată, prin apariția ei de excepție. Cântăreața nu a vrut să treacă neobservată la propriului eveniment, astfel s-a îmbrăcat într-un body roz sclipitor, o pereche de platforme înalte și un trench negru lucios. În același context și club, a interpretat melodia populară „Lie ciocârlie”, interpretare care a primit un val de reacții nepotrivite din partea fanilor.



Citeste si: Alexandra Stan, apariție de câțiva lei! Artista s-a afișat purtând cu un tricou de la second-hand! "Am dat 5 lire pe el"

„Cine te-a susținut în acest proiect nu a făcut decât să te vadă cum decazi și o dai în penibil. Lași de dorit, ești pe un drum greșit”, „Să cânți o asemenea melodie de-o importanță deosebită îmbrăcată în halul ăsta și cu asemenea atitudine se numește NESIMȚIRE!”, „De această dată, premiul pentru penibilitate merge la Alexandra Stan!”, sunt câteva dintre comentariile răutăcioase.