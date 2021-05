Cum arată Andreea Ardelean de la Puterea Dragostei după operație suferită. A urmat exemplul Andrei Volos: ”M-am învinețit...am avut și alte complicații”

In articol:

Andreea Ardelean a publicat primele fotografii după operația suferită! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a urmat exemplul celei mai bune prietene, Andra Volos, și a recurs la o rinoplastie. Se pare că tânăra își dorea de foarte mult timp să facă acest pas, deși îi era frică. Andreea a apelat la un doctor de încredere și și-a făcut intervenția mult dorită!

Prima care a recurs la rinoplastie a fost Andra Volos, iar acum prietena ei cea mai bună, Andreea Ardelean. Fosta iubită a lui Ricardo de la Puterea Dragostei a publicat primele imagini după intervenția chirurgicală. Andreea le-a oferit și urmăritorilor ei din mediul online primele detalii despre starea ei de după operație.

” Mi-a fost frică de anestezie, da! Dar a durat doar 5 secunde până am adormit, nici nu mi-am dat seama! M-am trezit direct în pat cu năsucul mic. Anestezie totală!/ Eu respir deja! Ce e drept prima si a doua zi a fost mai greu, respiram doar pe gura! Acum ma simt perfecta/ M-am invinetit pentru ca nasul meu era unul dificil, in afara de faptul ca era mare, am avut si alte complicatii”, au fost răspunsurile Andreei la întrebările internauților.

Andreea Ardelean[Sursa foto: Instagram]

Deea, prietena Andrei Volos, se tunează

Se pare că nu doar Andra Volos a recurs la ajutorul medicului estetician, ci și prietena ei cea mai bună, Andreea Ardelean, fosta iubită a lui Ricardo de la Puterea Dragostei.

” Nu am încă rinoplastie, dar urmează să-mi fac foarte curând. Abia aștept și o să vă țin la curent și pe voi cu toate detaliile ”, spunea fosta concurentă de la Puterea Dragostei, înainte de operatie.

De altfel, Deea vrea să-și pună și silicoane, spunea înainte de sărbătorile pascale: ” Urmează să-mi fac cei mai frumoși sâni după sărbători”, a mai spus Deea.