La mulți ani, Andreea Bănică! Cântăreața a împlinit frumoasa vârsta de 44 de ani și se bucură de toate minunile vieții sale. Cum arăta femeia înainte de a fi celebră și care este povestea debutului în muzică.

Cum arăta Andreea Bănică la debutul în muzică

Andreea Bănică s-a născut pe 21 iunie 1978, pe malul mării, în Eforie Sud. Vedeta își amintește cu drag de momentele primilor ani de viață, pe care i-a petrecut în sânul familiei, la mare. Iubea vacanțele de vară, când orașul natal se umplea de lume.

Litoralul românesc a fost și puntea de lansare a artistei, debutând la Festivalul de la Mamaia, în 1998. La scurt timp după apariția publică, Andreea Bănică a fost tot mai primită în industria muzicală, formând trupa Exotic împreună cu Claudia Pătrășcanu și Iulia Chelaru. Cele mai cunoscute piese ale fetelor din Exotic sunt „Uită-mă”, „Sexy” și „Un sărut”.

Trupa nu a supraviețuit mult, dar a fost o oportunitate uriașă pentru ca fetele să se facă remarcate. Dovada este înființarea trupei Blondy, în 2001, trupă formată din Andreea Bănică și Cristina Rus.

Cele două blondine au câștigat repede simpatia publicului cu albumele „Atât de aproape”, „O parte din tine” și „Dulce și amar”. În 2003, primesc premiul de "Cea mai bună trupă dance". Blondy au făcut un duo impresionant doar 4 ani, când au ales să o ia pe drumuri separate, însă Bănică a păstrat numele de scenă al trupei.

„Exotic s-a format în urma participării mele la Festivalul de la Mamaia în '98, unde m-am întâlnit cu Costi Ioniță, care a înființat ulterior Valahia şi împreună am înființat Exotic. Dar Blondy? În timp ce eram în Exotic, eu am pozat într-o revistă renumită pe atunci şi am înțeles că fetele nu şi-au dorit acest aspect, timp în care, fără să știu, şi-au format propria lor trupă, dar au făcut bine la momentul ăla. Cristina oricum mă sunase între timp şi-mi propusese o colaborare şi, ulterior, când am văzut că fetele au fost aşa supărate, am sunat-o pe Cristina şi am acceptat. Așa s-a făcut Blondy”, a declarat Andreea Bănică într-un interviu.

De atunci, Andreea Bănică are o carieră solo, pe baza căruia a adunat numeroase premii muzicale și turnee de neuitat. În palmaresul artistei numim Romanian Music Awards, Mtv European Music Awards, Romanian Top Hits sau Balkan Music Awards. Superba vedetă a cunoscut cu adevărat succesul, bucurându-se de primele poziții în topurile muzicale cu piesele ei („Love In Brasil” și „Sexy” au ocupat mult timp primul loc în România, Bulgaria și Serbia).

Blondina n-a strălucit doar în industria muzicală, ci și ca om de televiziune. A fost moderatoarea emisiunilor „Cocktail” și „Folclorul Contraatacă” în perioada 2002-2004. Acum 4 ani, Andreea Bănică semna o colaborare cu un post de televiziune pentru a fi moderatoarea unei emisiune, iar la scurt timp a ținut locul Ilincăi Vandici în sezonul 2 la „Bravo, ai stil”.

Andreea Bănică a împlinit 44 de ani 21 iunie 2022

Muzica nu este singura pasiune și bucurie din viața Andreei Bănică. Vedeta este căsătorită de 27 de ani cu Lucian Mitrea, tatăl celor doi copii ai lor. Da, citiți bine, Andreea și Lucian sunt împreună încă de la 17 ani, fiind primul iubit al vedetei, care acum este bărbatul visurilor sale.

După 13 ani de relație, cuplul și-a unit destinele și un an mai târziu au devenit părinți pentru prima dată. Astfel, prima venită în familie a fost Sofia, care are astăzi 13 ani, iar al doilea copil a fost Noah care are 6 ani în prezent.

Andreea Bănică este împreună cu soțul său de 27 de ani [Sursa foto: https://www.instagram.com/iamandreeabanica/]

„Nu ne putem alege familia în care ne naștem, dar putem să ne imaginăm cum am vrea să fie cea pe care o construim. ❤ ️ Mi-am dorit de mică să am lângă mine un singur bărbat, prima mea iubire să fie și ultima și să clădim împreună ceva frumos. Suntem împreună de 26 de ani, iar de 11, respectiv de 3 jumătate, am devenit mai bogați decât mi-aș fi imaginat vreodată, pentru că am primit doi îngerași care dau sens vieții noastre. 👼👼 Ei sunt totul pentru mine: puterea mea, oxigenul meu, inima mea. 👨 ‍ 👩 ‍ 👧 ‍ 👦 ”, este una dintre postările Andreei Bănică de pe Instagram.



Deși are 44 de ani, corpul ei urlă "25 de ai"! Vedeta a declarat de-a lungul timpului că alege întotdeauna să aibă o alimentație sănătoasă și să facă sport. Bănică a recunoscut că ea face exerciții fizice pe care nu toată lumea poate să le facă, căci fiecare organism este diferit. Cu această ocazie, blondina a recunoscut că are probleme medicale, care îi permit doar mersul pe jos și gimnastică medicală, ca și activități.







