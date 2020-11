Cum arăta Andreea Raicu pe vremea în care era iubita lui Cristi Chivu. FOTO

Andreea Raicu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Raicu este una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune. În urmă cu foarte mulți ani, Andreea s-a iubit cu celebrul fotbalist Cristi Chivu. Totul se întâmpla prin 2003, când cei doi și-au dat seama că au sentimente unul pentru celălalt și au decis să formeze o relație. Tineri și cu aspirații mari, Cristi și Andreea s-au iubit o perioadă bună. El avea 22 de ani și era un celebru fotbalist, iar Andreea 25 de ani și se bucura de succes. Frumoasa vedetă era deja model și avea proiecte în televiziune, la acea vreme.

Cei doi au acordta, la acea vreme, un interviu împreună pentru a pune capăt speculațiilor. “Ne-am cunoscut la o sedinta foto, acum doi ani si ceva. M-a impresionat cat a fost de dragut si rabdator. Atunci eu aveam un prieten, el era in strainatate. Ne-am intalnit de Revelion. I-am zis ca vreau sa plec la munte si a spus: >. Si de-atunci ne-am intalnit si nu ne-am mai despartit. Am plecat cu el in Olanda si am stat impreuna tot timpul dupa Revelion cu exceptia a doua saptamani cat a fost plecat in cantonament”, declara Andreea Raicu, pentru revista Tango.

Andreea Raicu[Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care au pus punct relației

Pe cât de repede a început povestea lor de dragoste, pe atât de repede s-a stins. Cei doi s-au despărțit, după ce furmoasa vedetă l-ar fi înșelat pe fotbalist. Conform Ciao, Andreea Raicu ar fi călcat strâmb în timpul unei nunți, unde s-a întâlnit cu un fost iubit de-al ei. Toate aceste lucruri au ajuns și la urechile celebrului fotbalist, care se afla în Olanda. Acesta ar fi fost motivul în urma căruia s-au despărțit.

Andreea Raicu și Cristi Chivu

foto - Cancan