Cu ani în urmă era unul dintre cei mai iubiți cântăreți de la noi, dar odată cu noul val de artiști care au acaparat în timp record topurile muzicale romànești, vechea gardă a fost nevoită să facă mai mulți pași în spate. Printre acesti artiști se numără și Gabriel Dorobanțu, care a dispărut de ceva vreme de pe micul ecran, deși publicul care în iubește îi urmărește aparițiile publice.

Cum arata azi Gabriel Dorobantu! S-a pozat în brate cu Ioana Tufaru!

Zilele trecute, chiar în Ajunul Sărbătorilor, artistul a putut fi văzut evoluând pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase.

Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu, a fost în sala de spectacol iar, la final, s-a pozat alături de artistul Gabriel Dorobanțu.

În urmă cu doi ani, Gabriel Dorobanțu a mers pe Muntele Athos, pentru a fi mai aproape de Dumnezeu.

În urmă cu doi ani, timp de doua saptamani, Gabriel Dorobantu a locuit in chiliile calugarilor de la Sfantul Munte Ahtos, numit pe buna dreptate Gradina Maicii Domnului. Artistul a respectat regulile si programul persoanelor care sunt acceptate pe “muntele calugarilor”, s-a rugat si s-a incarcat spiritual. Inainte sa paraseasca pamantul elen si sa revina in tara, cantaretul a facut o oprire la Meteora, cel de-al doilea mare complex important de manastiri ortodoxe din Grecia.

Nu a fost pentru prima oara cand Gabriel Dorobantu s-a rupt de lume si a ales sa se retraga in locuri sfinte. In trecut, el a fost in pelerinaj in Israel, a vizitat Ierusalim-ul si s-a botezat in apa Iordanului. De altfel, el a dezvaluit ca se simte atras de locurile sfinte, religioase si incarcate de istorie si ca ar fi putut sa se faca preot daca nu cunostea celebritatea ca artist.

“Mi-ar fi placut sa ma fac preot. As fi cunoscut mai multe, as fi invatat mai multe, pentru ca as fi avut o deschidere mai mare pentru oameni. Cred ca acele cunostinte pe care le capeti cand studiezi istoria religiilor, sau cand vrei sa te faci teolog, nu-s in zadar. Toate cunostintele astea te fac sa fii mai bun, mai generos, mai sfatos si sa stii sa vorbesti. Cred ca ar fi venit enoriasii sa ma asculte cantand. As fi facut-o foarte convingator. Pentru mine a intra in biserica nu inseamna numai o placere estetica, nu inseamna numai sa ma uit in biserica, de jur imprejur si sa vad cat de frumos este imbracat preotul. E mai mult de atat!”, declarat Gabriel Dorobantu intr-o emisiune tv.