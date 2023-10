In articol:

Vezi cum arată azilul în care fostul om de afaceri, Irinel Columbeanu, a ajuns să locuiască. Acesta spune că se simte mult mai liniștit.

Irinel Columbeanu s-a mutat într-un azil de bătrâni

Irinel Columbeanu, fostul om de afaceri, a ajuns la un azil, în urma problemelor de sănătate pe care le întâmpină și a singurătății cu care se confruntă.

Azilul avea să îi aducă liniștea de care are nevoie: ”Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat. Sunt mai liniștit aici decât eram până acum. M-a vizitat fosta mea iubită Oana și sper să mai privesc vizita unor prieteni buni. Irina și Monica m-au sunat. Am comunicat cu amândouă și știu că sunt aici. Poate mă vor vizita”, a spus Irinel Columbeanu.

Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni, a făcut și declarații cu privire la starea lui Irinel Columbeanu de când s-a mutat în cămin.

“Domnul Columbeanu este internat de o săptămână la noi, la azil și este ok la acest moment. El a făcut nu unul, ci două accidente vasculare, unul anul trecut și altul de dată mai recentă. Dar, este ok, comunică, nu are probleme mintale. Urmează un tratament și trebuie monitorizat. Nu are voie să consume alcool, să fumeze. Dumnealui este pe o pojghiță de gheață acum, din punct de vedere al stării de sănătate.”, a declarat Ion Cassian.

Cum arată azilul în care locuiește Irinel Columbeanu [Sursa foto: batranifericiti.ro]

Cum arată azilul în care locuiește fostul milionar român

Fostul om de afaceri, Irinel Columbeanu, s-a mutat la azil din cauza problemelor de sănătate pe care le are, pentru ca cineva să se poată îngriji de el și să fie mai liniștit. Astfel că acesta a ajuns să stea în căminul în care a stat și tatăl lui, dar și regretata Zina Dumitrescu.

Azilul în care Irinel Columbeanu stă este dotat cu toate necesitățile, iar prețul ajunge între 3.000 și 4.000 de lei pe lună, în care este inclus tratamentul, mâncarea, dar și alte necesități pe care le are.

Căminul este dotat cu lift în interior, fiind un cămin de lux, camerele sunt spațioase, cu grup sanitar propriu, TV, șifonier și paturi ortopedice acționate electric.

Căminul are și grădină, spațiu pentru jocuri de societate sau pentru evenimente de sărbători, dar și terasă.

Azilul se află în Ghermănești, iar proprietar de cămin este Ion Cassian. Vezi AICI mai multe fotografii cu căminul de bătrâni care a devenit casă pentru Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu nu are bani să plătească azilul

Irinel Columbeanu trebuie să plătească lunar între 3.000 și 4.000 de lei, bani pe care nu îi are. Datorită relației apropiate pe care o are cu patronul, acesta a beneficiat până acum de ședere gratuită.

Columbeanu speră să fie ajutat de prietenii din televiziuni, sau de Gigi Becali, așa cum a plătit ailul și pentru Zina Dumitrescu.

Irinel Columbeanu își așteaptă astfel prima pensie, pe care speră că o va încasa anul acesta. Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni din Ghermănești unde stă fostul milionar, a declarat că prietenul său trăiește din 2.000 de lei și nu are bani să plătească.

Columbeanu își spune speranța în prietenii săi cu care petrecea odată, atunci când încă era bogat.

„Speră să-l ajute prietenii, cei de la televiziune (că el niciodată nu a cerut bani ca să vină în emisiuni), și domnul Becali, în ultimă instanță.

Tot Gigi Becali a dat bani și pentru Zina, vreo 10.000 de euro, pentru că nici la ea nu avea cine să plătească azilul. Acum eu sunt într-o situație ingrată, pentru că nici nu pot să dau un om afară în așa stare, nu mă lasă inima, dar nici să-l țin la infinit fără bani nu am cum. Mi-e imposibil. Îl țin și eu gratis o lună-două”, a declarat Ion Cassian

Proprietarul azilului spune că între el și Irinel Columbeanu e o prietenie sinceră, iar în acel loc fost cazat și tatăl fostului om de afaceri înainte să moară.

