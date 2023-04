Cum arată bărbatul ideal pentru Irisha? Vedeta a spus-o fără ocolișuri: “Când ajungi într-un anumit punct îți dorești să fie potent financiar”

In articol:

Irisha este o femeie râvnită de mulți bărbați din România, însă vedeta se lasă greu. Fosta concurentă “Bravo, ai stil!” este pretențioasă și alege cu grijă persoanele din jurul său. Tânăra este selectivă și are deja în minte idealul de bărbat, însă nu a avut norocul să îl întâlnească până acum.

În ce relații este Irisha cu cu afaceristul turc, Noyan Kirman

Irisha s-a făcut cunoscută prin intermediul emisiunii “Bravo, ai stil!”, acolo unde a ajuns până în marea finală, iar după încheierea concursului vedeta și-a continuat activitatea pe rețelele de socializare. Tânăra postează des, având un număr impresionant de urmăritori cu care ține legătura și împărtășește momente din viața sa.

Deși mulți ar spune că nu există niciodată prietenie după iubire, Irisha are o altă părere și o spune din propria experiență. Bruneta mărturisește că s-a întâmplat ca relația de iubire cu unul dintre partenerii ei să se transforme într-o relație de prietenie și susține că în astfel de cazuri există probabilitatea să nu fi fost iubire adevărată.

„Există prietenie după relație și o spun din experiență! Dintr-un sens, acea prietenie s-a format pentru că nu a fost o iubire adevărată sau suficient de intensă, dar, din celălalt sens, cu siguranță este însă iubire”, a declarat Irisha pentru imapct.ro.

Citește și: ”Îmi doresc” Irisha, pregătită să îmbrace rochia de mireasă. Ce spune fosta concurentă de la Bravo, ai stil despre alesul inimii sale

Citeste si: Rezultatul autopsiei bărbatului lovit mortal de actrița Monica Odagiu. La ce concluzie au ajuns medicii legiști- kanald.ro

Citeste si: Două cutremure s-au produs în România, în urmă cu puțin timp. Unde au fost resimțite și ce magnitudini au avut- stirileprotv.ro

Citește și: Irisha s-a despărțit de iubit! Bruneta a tras linie și știe ce are de făcut: "Le las spațiu să văd ce pot face"| EXCLUSIV

Cât despre relația sa cu afaceristul turc, Irisha mărturisește că nu a existat nicio poveste de dragoste între ei și că sunt doar prieteni de 7 ani. Deși au apărut speculații cum că ei ar forma un cuplu, tânăra desființează acestea zvonuri și clarifică pentru totdeauna că între ea și Noyan Kirman este doar o prietenie care rezistă timpului și nimic mai mult.

„Eu și Noyan Kirman suntem prieteni de șapte ani. Am văzut știrile, toată lumea a crezut că suntem împreună și toată lumea mă felicita, dar nu aveți pentru ce să mă felicitați. Nu suntem împreună, nu formăm un cuplu”, a mai spus Irisha.

Irisha, pretențioasă când vine vorba de bărbați

Vedeta caută idealul într-un bărbat și este destul de pretențioasă când vine vorba despre un posibil iubit. Irisha caută un bărbat cu multe calități, printre care inteligența care este una dintre cele mai importante, dar vrea ca el să fie și grijuliu, atent și amuzant.

Citeste si: ”Și slabă, și frumoasă, ca să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor!” Anamaria Prodan a stârnit controverse în mediul online, după ce a adresat cuvinte grele persoanelor care o critică- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 aprilie 2023. Ce sfânt apare în Marțea Mare?- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini sfâșietoare cu Monica Odagiu de la secția de Politie. Actrița s-a întâlnit cu familia tânărului accidentat mortal: "Vă rog să mă iertați, nu am vrut!"- radioimpuls.ro

„Aș vorbi până mâine, dar cele trei puncte forte sunt: să fie inteligent, să mă facă să râd și să aibă grijă de nevoile mele!”, a adăugat vedeta.

Mai mult decât atât, vedeta are un punct de vedere puternic atunci când vine vorba despre nota de plată de la restaurant. Tânăra nu este de acord ca femeia să achite, deoarece, spune ea, aceasta este de datoria bărbatului.

„Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu plătească bărbatul nota de plată! Îmi pare bine că nu am trecut prin asta, dar, dacă s-ar fi întâmplat, n-aș mai fi ieșit cu el a doua oară. M-au acuzat mulți cum pot aborda astfel de subiecte, mi-au zis că poate nu are bani sau nu își permite. Dacă nu ai, nu pretinzi! Nu sunt arogantă, dar toți dintre noi am muncit să ajungem undeva și când ajungi într-un anumit punct îți dorești ca bărbatul de lângă tine să fie potent financiar, cel puțin la fel de potent ca mine, ideal și mai bine”, a mărturisit Irisha.

Irisha [Sursa foto: Instagram]