Cum arată Bia Khalifa fără niciun strop de machiaj. „O să fiu într-o zi foarte de plastic și Barbie o să fie foarte geloasă pe mine.”

In articol:

Bia Khalifa se numără printre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Cunoscută drept “fosta lui Dani Mocanu”, tânăra a reușit să captiveze atenția publicului prin postările sale îndrăznețe de pe rețelele de socializare.

Cum arată Bia Khalifa fără niciun strop de machiaj

Bia Khalifa se mândrește cu aspectul său fizic și nu se sfiește să le arate fanilor cum îi stă fără niciun strop de machiaj pe față.

Bia Khalifa se mândrește cu aspectul său fizic și nu se sfiește să le arate fanilor cum îi stă fără niciun strop de machiaj pe față. Bianca Neculai, așa cum este numele său real, a postat de curând un videoclip pe TikTok, unde s-a expus în forma sa naturală, fără niciun pic de machiaj pe față.

Citeste si: Bianca Pop, schimbare de look radicală! Fosta ispită a ajuns de nerecunoscut

Criticile internauților nu au întârziat să apară, mulți dintre ei criticând-o pentru intervențiile estetice pe care și le-a făcut la față, dar și pentru tatuajele sale faciale. “Ce frumusețe vedeți la asta?” și “Cândva era frumoasă cât de cât...” sunt doar câteva dintre comentariile răutăcioase.

Totuși, Bia Khalifa nu pune la suflet criticile primite și se mândrește cu operațiile pe care le are, mărturisind că-și dorește chiar mai multe.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

„Am vrut să devin o legendă și am devenit. Înainte arătam fain, dar acum se vede că sunt operată și eu mi-am dorit chestia asta. O să fiu într-o zi foarte de plastic și Barbie o să fie foarte geloasă pe mine.

Am făcut lipo abdominal și am băgat puțină grăsime în șolduri, dar urmează și în fese pentru că vreau să fac brazilian butulift pentru că fundul meu nu e destul de mare. Mă frustrează pentru că eu când m-am operat puteam să aleg brazilian buttlift și am zis că mi-e frică să nu arate prea rotund, dar de ce am făcut asta? M-am operat acum o lună și la prima cred că aveam 16 ani și 10 luni, a semnat mami.”, a declarat Bia Khalifa la Antena Stars.

Cum arată Bia Khalifa fără niciun strop de machiaj. „O să fiu într-o zi foarte de plastic și Barbie o să fie foarte geloasă pe mine.” [Sursa foto: Instagram]

Cine este și cum a devenit cunoscută Bia Khalifa

Bia Khalifa a intrat în atenția publicului ca și “fosta” lui Dani Mocanu, încă de dinainte să împlinească vârsta majoratului. Bia Khalifa și-a făcut loc în lumea showbiz-ului după ce a povestit despre relația sa cu celebrul cântăreț de manele pe care a trăit-o la doar 15 ani jumătate.

Citeste si: Bia Khalifa și Nane sunt la cuțite: ”Mi-a zis că abia așteaptă să vină la priveghiul meu”. De la ce ar fi pornit scandalul dintre cei doi

Pe numele său real Bianca Niculai, tânăra a reușit să depășească drama trăită alături de Dani Mocanu, continuându-și parcursul în showbiz. Bia Khalifa a devenit și mai cunoscută după participarea sa la show-ul difuzat de Antena 1, iUmor.

Deși are doar opt clase, conturile Biei Khalifa sunt mai pline decât ale multor români. Blondina reușește să producă venituri generoase, profitând de corpul său care cucerește sute de bărbați.