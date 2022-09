In articol:

Bia Khalifa se numără printre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Cunoscută drept “fosta lui Dani Mocanu”, tânăra a postat de curând mai mult imagini cu ea dinainte de operațiile estetice la care a apelat. Iată cum arăta Bia Khalifa înainte de operații!

Cum arăta Bia Khalifa înainte de operații

Cunoscută pentru aparițiile sale mai mult decât îndrăznețe pe rețelele de socializare, Bia Khalifa nu se sfiește să împărtășească cu fanii săi poze de dinainte de operațiile estetice la care a apelat. Iată cum arăta blondina înainte de a apela la serviciile medicilor esteticieni!

Fără să stea prea mult pe gânduri, Bia Khalifa le-a arătat urmăritorilor săi mai multe imagini cu ea dinainte să apeleze la operațiile estetice pe care le are în prezent. Bia Khalifa le-a dezvălui fanilor cum arăta până să-și micșoreze nasul și să-și mărească buzele cu acid hialuronic.

Reacțiile fanilor la postările blondinei au fost de uimire. Mulți dintre ei au ținut să comenteze faptul că blondina arăta mai bine înainte de a apela la medicii esteticieni.

Cum arăta Bia Khalifa înainte de operații. ”Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric.” [Sursa foto: Instagram]

Ce operații estetice are Bia Khalifa

Bia Khalifa nu a ținut niciodată ascuns numărul operațiilor sale estetice. Fosta iubită a lui Dani Mocanu și-a pus implanturi mamare, și-a modificat buzele, și-a pus grăsime în șolduri și, acum e acum: ar uma să-și mărească chiar și posteriorul.

”Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric. Apoi am făcut cat eyes, am implanturi, am două operații la nas, la buze, mi-am tăiat un fragment din buze și mi-am ridicat buza, am făcut și lipo abdominal și mi-am băgat puțină grăsime în șolduri și urmează să-mi bag și în fese. Vreau să-mi scot și silicoanele, nu știu de ce le-am pus. Îmi zicea lumea că nu am sâni.”, a declarat Bia Khalifa, potrivit spynews.ro.