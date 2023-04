Cum arată Bianca Pop însărcinată în 7 luni! Fosta ispită a aflat abia după 5 luni de sarcină că va deveni mamă: „În primele două zile am fost șocată”

In articol:

Când se aștepta cel mai puțin, Bianca Popa primit vestea care avea să îi schimbe viața radical pentru totdeauna. Abia după 5 luni, fosta ispită a aflat că este însărcinată și că urmează să devină mamă.

Pusă în fața faptului împlinit, după ce luni la rând a crezut că doar s-a îngrășat sau că este balonată, a avut câteva zile în care a fost în stare de șoc.

Acum lucrurile au început să meargă pe făgașul normal, iar Bianca Pop așteaptă cu nerăbdare să-și țină în brațe bebelușul. Bruneta este mândră de burtica ei și nu ezită să se afișeze în mediul online cu noua ei siluetă. Internauții nu au putut să nu remarce faptul că acum, însărcinată fiind cu prima ei fetiță, fosta ispită a trecut printr-o serie de schimbări pozitive, care i-au readus zâmbetul pe chip.

Cum arată Bianca Pop însărcinată în 7 luni

Lumea i-a fost dată peste cap după ce a pierdut prima sarcină, însă Bianca Pop pare că a renăscut. În prezent locuiește în Spania alături de partenerul său, George Tomaziu, și, în mai puțin de două luni, va deveni mămică cu acte în regulă.

Citeste si: Luca, băiatul care și-a pierdut viața după ce a fost strivit de un TIR pe zebră, va fi înmormântat astăzi. Durerea locuitorilor este greu de descris în cuvinte: „Este o tragedie”- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat mort pe o navă de croazieră, ținut în frigiderul de băuturi. Soția sa cere daune de un milion de dolari- stirileprotv.ro

Citește și: Cine sunt Jean Gavril și Dinu Gavril de la America Express 2023. Cei doi frați formează o echipă la America Express, sezonul 5

Bianca Pop nu a știut primele 5 luni că este însărcinată

Chiar dacă persoanele din jurul ei au atenționat-o cu privire la o posibilă sarcină, Bianca Pop a negat vreme de 5 luni faptul că ar putea fi gravidă.

Mare i-a fost surprinderea după ce medicul i-a semnalat că, într-adevăr, bebelușul este foarte mare și că, în scurt timp, va deveni mamă, contrar așteptărilor sale.

Citește și: "S-a întâmplat la antrenament". Momente grele pentru Bogdan Mocanu, cu doar o lună înainte de lupta în cușcă| EXCLUSIV

Citeste si: „Trec printr-o perioadă grea din toate punctele de vedere, și pe plan personal și profesional.” Gina Matache, copleșită de durere!- kfetele.ro

Citeste si: La mulți ani de Sf. Gheorghe 2023. Mesaje, urări și felicitări frumoase „Cu ocazia zilei Sfântului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cu cine locuiește acum Deea Maxer? La doar câteva săptămâni de la divorț, vedeta nu mai sta singură cu copiii- radioimpuls.ro

„Voi avea o fetiță. Mă simt foarte bine, nu am avut deloc grețuri și nici nu mi-a fost rău. Eu am aflat aproape la cinci luni de sarcină că sunt gravidă. Eu tot ziceam că sunt balonată, că m-am îngrășat, nu acceptam, iar George tot zicea că nu, că ești însărcinată. Îmi spuneam eu singură că m-am balonat, că am bătut sucuri, că am mâncat.

Nu aveam grețuri, nu nimic. Mami mi-a tot zis că sunt însărcinată și mi-am făcut un test, a ieșit o linie roșie și una rozalie. M-am dus după la spital și când mi-a făcut ecografie mi-a zis că ce mare e, ce mișcă, am rămas înțepenită, nu mă așteptam, am rămas mută. Nu eram pregătită, în primele două zile am fost șocată, depresivă. Nu am planificat.”, a mărturisit Bianca Pop, conform SpyNews.ro.