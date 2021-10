Cum arăta Bill Gates în tinerețe. Fondatorul Microsoft a împlinit 66 de ani

In articol:

Bill Gates, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, împlinește astăzi, 28 octombrie, vârsta de 66 de ani.

Cum arăta fondatorul Microsoft în tinerețe

Recent, fondatorul Microsoft a decis să pună punct căsniciei de 27 de ani cu Melinda, cu care are trei copii: Jennifer Katharine, Rory John și Phoebe Adele.

Bill Gates este născut pe 28 octombrie 1955, la Seattle, Washington. A studiat la Lakeside School, una dintre cele mai cunoscute școli din Seattle, iar în 1973 a început să urmeze cursurile universitare la Harvard, la care a renunțat în anul III pentru a înfința compania Microsoft împreună cu bunul lui prieten din copilărie, Paul Allen.

În anul 1985 a lansat prima versiune a sistemului de operare Windows, iar în 1989, Microsoft Office, care a devenit cea mai populară aplicații de birou.

Deși a afișat întotdeauna imaginea de un bărbat cerebral, conform biografiei „Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace” acesta a avut un stil de viaţă sălbatic, ascuns de-a lungul timpului de public şi ştiut doar de cercul restrâns de prieteni.



Autorul cărţii „Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace”, James Wallace, a vorbit despre petrecerile de burlac ale preşedintelui Microsoft, de aventurile sale prin cluburile de noapte, dar şi despre aventurile sale cu diverse femei, care s-ar fi petrecut şi în timpul căsătoriei sale.

„El nu a renunţat la stilul de viaţă după ce a cunoscut-o pe Melinda French. El frecventa aceleaşi locuri atunci când pleca cu afaceri”, a scris autorul

Bill Gates are o avere de 135,2 miliarde de dolari, conform Forbes

Conform Forbes, Bill Gates deține o avere de aproximativ 235.2 miliarde de dolari. Este considerat unul dintre cei mai bogați oameni din lume, iar de-a lungul anilor a făcut câteva achiziții generoase.

În prezent, deține o proprietate din Washington în valoare de 125 de milioane de dolari, o casă de 5.800 de metri pătrați cumpărată, recent, cu 43 de milioane de dolari, un avion privat și o colecție de mașini de lux.

Totodată, fondatorul Microsoft a investit în zeci de companii, printre care Canadian National Railway și AutoNation, și deține mai multe proprietari de terenuri agricole din SUA, iar până în prezent a donat acțiuni Microsoft în valoare de 35,8 miliarde de dolari.

Bill Gates a divorțat de soția sa, Melinda, după 27 de ani de căsnicie

Bill Gates și Melinda s-au cunoscut în anul 1987, la scurt timp după ce aceasta s-a alăturat Microsoft ca manager de produs. În anul 1994, cei doi s-au căsătorit la Dallas, Texas, iar după doi ani au devenit părinți pentru prima dată, odată cu venirea pe lume a lui Jennifer Katharine, urmată de Rory John în 1999 și Phoebe Adele în 2002.

La 27 de ani de căsnicie, pe 3 mai anul acesta, Bill şi Melinda Gates au anunţat că drumurile lor se separă, dar că vor continua să colaboreze în cadrul Fundaţiei Bill şi Melinda Gates.

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului. Nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu”, au spus Bill și Melinda Gates.