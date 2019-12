WOWbiz.ro a reunit, pentru dumneavoastră, cititorii noștri fideli, cei mai spectaculoși brazi de Crăciun ai vedetelor din România.

Andreea Bălan, spre exemplu, nu s-a mulțumit doar să-și împodobească bradul și a făcut șio sedință foto ad-hoc. Artista nu a ratat să facă o adevărată petrecere, pe care a filmat-o și a pus-o pe vlogul ei. ”Primul brad în 4. Cam asa am impodobit noi 4 bradutul. Balamuc si veselie”, a spus Andreea Bălan.

Simona Gherghe a împodobit bradul încă de săptămâna trecută

Simona Gherghe a împodobit bradul încă de săptămâna trecută, iar la decorarea lui a participat atât Ana Georgia, fata cea mare a vedetei tv, dar și micuțul Vlad, care are 7 luni. ”Este primul Crăciun în patru”, este mesajul Simonei Gherghe, lângă pozele cu bradul gătit doar în culoare argintie.

Carmen Minune s-a pozat și ea, cu mândrie, ținându-și în brațe copilul, în timp ce Gabriela Cristea și Tavi Clonda au postat imagini care demonstează armonia extraordinară din familiile lor.

Marina Almășan a stat cuminte, la un ceai, în timp ce copiii ei au făcut toată treaba. "În sufrageria mea a început să miroasă a Sărbători. Studenții mei de 10 (Ana și Victor) m-au evacuat din dormitorul meu, amenințându-mă că dimineața voi avea o mare surpriză. Nu am rezistat și am scos nasul pentru a imortaliza acest moment memorabil", a scris Marina Almășan pe contul său de Facebook.

Cunoscuta femeie de afaceri Monica Tatoiu și-a prezentat bradul de Crăciun, împodobit cum se cuvine de soțul ei. Tatoiu (63 de ani) este măritată de 31 de ani cu Victor, cei doi locuind într-o vilă cochetă din Capitală, evaluată la mai bine de două milioane de euro. Anul trecut, Monica și Victor Tatoiu și-au refăcut jurămintele, cu ocazia aniversării a trei decenii de căsnicie. "Ne-am casatorit pe 18 iunie la biserica ca nu am avut bani atunci, am avut 24 de invitati si am avut ambitia sa ne facem noi nunta. Ne-am imbatat cu rom. De atunci am facut slujba de multumire la 10 ani, la 15, la 20, 25 de ani. Caut haine, toate costumele sunt slim fit, femeia trebuie sa aiba forme, dar si barbatii arata la fel azi, ca botoxatele astea de langa mine. Vom avea mai mult de 24 de invitati, fiecare femeie va avea o palarie, daca nu are, ii asigur eu o palarie. O sa fie cu dezlegare la peste ca o sa fie in postul Sfintilor Pavel si Petru. Eu am invitat 40 de persoane, acum am auzit ca mai vin inca 20. Nu mi-a spus te iubesc sotul meu de mult timp, dar mi-a aratat-o in fiecare zi." a declarat atunci Monica Tatoiu.

”Stăpânul casei pune steaua. Sa înceapă sărbătorile”, a notat Monica Tatoiu în dreptul imaginilor cu Victor aranjând bradul în livingul vilei. După ce a cotizat ani buni sume uriașe, femeia de afaceri se bucură acum de o pensie de aproape 10000 de lei.

Așa au împodobit brazii de Crăciun Cristi Borcea, Loredana Chivu, Claudia Pavel sau Adelina Pestrițu

Nici Adelina Pestrițu nu s-a lăsat mai prejos și a împodobit o minunăție de brad de Crăciun, spre marea bucurie a fetiței ei, Zenaida Maria.

Claudia Pavel - Cream a împodobit și ea bradul de Crăciun ajutată de fiul ei, Noah, de numai 7 anișori.

Din colajul nostru nu lipsesc nici vedete precum Adelina Pestritu, Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, Anamaria Prodan, Anca Serea, Andreea Antonescu, Andreea Mantea, Andreea Bănică, Adela Popescu, Andreea Raicu, Anamaria Barnoschi, Bianca Drăgușamnu, Claudia Pavel, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, Cristi Borcea și Valentina Pelinel., Cristina Mihaela, Ana și Radu Sîrbu, Dana Rogoz, surorile Bambi, Dorian Popa, Diana Munteanu, Elena Gheorghe, Grațiela și Andrei Duban, Simona Halep, Jojo, Loredana Chivu, Mihai Morar, Oana Roman, Marina Dina, Misha, Misty, Vlad Gherman și Cristina Ciobanu, Țibulcă de la "Moldovenii" și, nu în ultimul rând, Sore.