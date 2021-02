Cum arăta ”Burlacul” Andi Constantin pe vremea când avea doar cinci ani. Imaginea de-a dreptul înduioșătoare!

In articol:

Andi Constantin este noul ”burlac”, după ce în trecut a participat la Survivor România, dar a fost și ispită la Insula Iubirii. Andi urmează să fie următorul burlac din cel mai nou sezon, 2021, prezentat de Răzvan Fodor la Antena 1.

Citeste si: Cine este Burlacul 2021. Protagonistul noului sezon este un fost concurent de la Survivor România

Fostul concurent de la Survivor România sezonul 1 a

vorbit despre faptul că vrea să-și întemeieze o familie alături de o femeie, cu care-și dorește o relație stabilă.

” Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a mai spus Andi Constantin.

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Citeste si: O fostă concurentă de la Insula Iubirii a dat vestea cea mare: ”Am spus DA”

Bărbatul și-a dezvăluit defectele, spunând că el nu comunică prea mult, dar se bazează mereu pe

acțiuni. „, a mai spus fosta inspită de la „Insula Iubirii”.

Andi Constantin[Sursa foto: Instagram]

Fotografia emoționantă cu Andi Constantin

Mulți îl știu pe Andi Constantin ca un bărbat râvnit de multe domnișoare,

dar puțini știu cum arăta fostul concurent de la Survivor România pe vremea când era doar un copil. Vedeta a postat o fotografie emoționantă cu el de când avea doar cinci ani.

Andi Constantin[Sursa foto: Instagram]

Imaginea cu el din copilărie a fost foarte apreciată de internauți: ”B una ANDY!!! De mic cred ca ți-ai dorit Parisul,inocența din privire nici maturitatea nu ți-a schimbat-o,iar viața,oamenii să nu te schimbe,să rămâi așa cum esti(( sensibil,cu un CARACTER frumos și-o eleganță impunătoare. Felicutări MAMEI pentru educația dată!❤️❤️❤️🙏🙏🙏”, „ Ce mic si adorabil erai 🤗”, „ Simpatic de mic”, „Ce copil dragut ai fost,,si acei ochisori negri ca o maslina..te salut cu drag si admiratie”, „Ce de jucarii! Si ce bine imbracat...😂😂😂”, sunt doar câteva comentarii din partea urmăritorilor lui, pe pagina sa de Instagram.