Cartierul de vile al lui Florin Pastramă prinde contur. Zilele trecute, Florin şi Brigitte Pastramă au vizitat şantierul de lângă Bucureşti, iar Brigitte şi-a filmat soţul în timp ce acesta verifica stadiul construcţiilor. (vezi motivul pentru care Florin şi Brigitte Pastramă au fost în doliu zilele trecute)

“Locația Stefanesti, strada Timisoara, lângă Adrian Minune”, a postat Florin Pastramă, care a intrat şi în interiorul vilelor pentru a vedea cum lucrează echipele de muncitori. La începutul lui 2020, când a fost cu Florin Pastramă la Teo Show, Brigitte a vorbit şi despre afacerile imobiliare ale familiei.

Cum arată cartierul de vile al lui Florin şi Brigitte Pastramă: "El se pricepe mai bine la construcții"

„Deschidem o shaormerie în Colentina, colț cu Fundeni. Avem, adică nu eu, el, are șapte case. Are un cartier rezidențial, eu nu l-am ajutat foarte mult acolo că el se pricepe mai bine la construcții. Dacă vindem o casă, cred că trăim vreo două, trei luni din banii ăștia. Eu sunt mai cheltuitoare", a declarat Brigitte Pastramă. “Vând o casă începând cu suma de 80.000 de euro. Casa are 150 de mp, parter și etaj.”, a spus şi Florin Pastramă.