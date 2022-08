Cum arată casa Loredanei Groza. Una dintre marile dive ale României deține o locuință de vis în nordul Capitalei

In articol:

Artista se bucură de o viață extravagantă, iar de ceva timp nu se sfiește să arate asta tuturor.

Loredana Groza le oferă fanilor săi frânturi din micul său paradis

Pe lângă hainele de firmă și vacanțele de vis în care merge, Loredana deține o casă de vis, în nordul Capitalei.

Loredana Groza este una dintre divele despre care se scriu multe, însă câteva detalii rămân încă necunoscute: cum arată casa vedetei? Această întrebare stă pe buzele tuturor, iar fanii se bucură de micile frânturi pe care Loredana Groza le împărtășește din micul său paradis, pe rețelele de socializare.

În presă au apărut de-a lungul timpului poze cu imobilul vedetei, unele făcute chiar de paparazzi, altele preluate de pe Google, chiar din satelit. Încă nu există o imagine foarte bine conturată a locuinței sale, însă o imagine postată de divă din fața casei sale lasă la vedere câteva detalii din colțul său de liniște.

Loredana Groza acasă [Sursa foto: Instagram]

Loredana Groza, una dintre artistele de top ale României

Loredana Groza este unul dintre artiștii mari ai României, care reușește de zeci de ani să se mențină în topurile și preferințele românilor. Vedeta reușește să-și țină la curent următorii cu tot ceea ce face, chiar și cu felul în care arată, artista pozând de foarte multe ori în ipostaze incendiare.

La cei 52 de ani pe care îi are, Loredana este o figură foarte apreciată în spațiul public. Artista nu ratează nicio ocazie de a-și etala trupul foarte bine lucrat în sala de forță, iar lucrul acesta îi oferă o aliură de puștoaică.

Internauții iau foc de fiecare dată când o văd pe divă și își exprimă întotdeauna părerea: „Una dintre cele mai sexi femei”, „Sexi și rea”, „Nu ai chiloței”. Așa se exprimă cea mai mare parte a urmăritorilor săi. Totuși, cum nu poți fi întotdeauna pe placul tuturor, acest lucru este valabil și pentru cele mai apreciate dive. Unii dintre urmăritorii săi o trag la răspundere pe Loredana Groza: „ Un pic de decență, prea ostentativ”, „E prea mult”.

Deși unii urmăritori o critică pentru că a apelat la bisturiu, medicul său a ieșit în față și a vorbit despre intervențiile pe care le are diva: "Acum, Loredana are un ten bine hidratat. Noi facem chestia asta cu un cocktail de acid hialuronic, care oferă o hidratare foarte bună a tenului. Este evident că a apelat la această procedură. În al doilea rând, a făcut și foarte mult botox în cele trei zone standard de botox: frunte, coada ochilui și zona dintre sprâncene. Pielea ei este în prezent perfect întinsă. Dacă vă uitați un pic și la gâtul ei, și-a întins și pielea de acolo tot prin intermediul botoxului."

Loredana Groza trăiește visul unei cariere de invidiat

Artista are o carieră de invidiat, iar lucrul acesta se poate observa cu ochiul liber. Vedeta și-a lansat primul album chiar în anul 1988. Loredana Groza a vorbit pe parcursul timpului despre anumite sacrificii pe care le-a făcut pentru a ajunge unde este în ziua de azi: ” Indiferent de cât m-a costat. Uneori poate am fost bolnavă și am stat în perfuzii, dar a trebuit să filmez la un film în frig, am stat acolo. M-am sacrificat pentru artă și nu-mi pare rău.”, a declarat Loredana în exclusivitate pentru Click.ro.

Totuși, Loredana Groza este a fost dintotdeauna o luptătoare și acest lucru s-a văzut fără doar și poate, iar succesul vine ca o răsplată bine meritată: „E și greu, dar și frumos. Când auzi aplauzele, că sunt emoționați în fața ta, dar că poți să-i schimbi pe muzica ta, să-i faci să facă dragoste pe muzica ta, să facă copii”