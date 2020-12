Cum arăta Dan Bittman când era tânăr. Cântărețul făcea furori cu pletele sale lungi

Cum arăta Dan Bittman când era tânăr veți afla accesând galeria foto de mai jos. Cântărețul făcea furori cu pletele sale lungi în urmă cu 30 de ani.

Solistul trupei Holograf are o carieră de peste 30 de ani. Cântărețul a cunoscut succesul alături de trupa Holograf. Dan Bittman a fost idolul mai multor generații de tineri, însă puțini știu cum arăta artistul în tinerețe.

Cum arăta Dan Bittman când era tânăr

Dan Bittman a povestit într-un interviu că a avut o copilărie fericită, iar părinții l-au răsfățat îndeajuns.

"Da, chiar m-au răsfăţat prea mult. N-am dat foc la casă, nu am făcut rele mari, dar îmi amintesc că odată am chiulit vreo două săptămâni cu un prieten. Dimineaţa plecam spre şcoală, dar o viram spre un parc. Încercam să fumăm, dar nu prea ne plăcea. Pur şi simplu stăteam, nu era nimic de făcut, pierdeam timpul. Nu a durat mult până au început telefoanele: „Domne', ce are copilul, e bolnav?“. Nu mi-au făcut nimic, m-am reîntors la şcoală." , a spus Dan Bittman într-un interviu.

Dan Bittman[Sursa foto: Facebook]

În tinerețe, Dan Bittman se mândrea cu plete lungi, deși erau interzise pe vremea comunismului. Solistul de la Holograf a mărturisit într-un interviu că a fost nevoit să îşi pună ulei şi miere în cap, pentru că regimul nu permitea rockerilor să apară cu plete la televizor.

Dan Bittman tanar[Sursa foto: Facebook]

Dan Bittman a avut o relație cu Mihaela Rădulescu

Dan Bittman a declarat că nu a avut atât de multe relații pe cât s-a scris în presă, însă cu Mihaela Rădulescu a fost dragoste la prima vedere.

"Sunt unii care ţin socoteli. Nu au fost aşa de multe iubite pe cât s-a scris în presă. Au fost mai puţine, au fost poveşti de iubire. Nu cred că am ieşit din tipare. Ulterior, unele au devenit la rândul lor celebre. Şi atunci s-au cam legat poveştile. Cu Mihaela a fost o nebunie. Cum e ea, aşa, energică, chiar a fost o „coup de foudre“ (fr. dragoste la prima vedere). Vreme, viaţă, tinereţe, na, sunt ani de atunci.", a declarat el într-un interviu pentru adevarul.ro.

Dan Bittman tanar[Sursa foto: Facebook]

Dan Bittman vine la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

În această seară de la ora 23, Dan Bittman vine la “40 de întrebări cu Denise Rifai” pe Kanal D. Marți, 22 decembrie, Dan Bittman va vorbi despre carieră, viață de familie, dar și obstacolele întâmpinate atât pe plan personal, cât și profesional.

“Ce a cauzat lipsa iubirii tatălui în viață dumneavoastră?”, “Ați cerut-o în căsătorie pe Mihaela Rădulescu?”, “V-ați iubit cu femei măritate?”, “Sunteți un artist scump?”, “Ce fel de tată este Dan Bittman?” sunt doar câteva dintre cele 40 de intrebari adresate lui Dan Bittman în ediția de marți seară a emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”.