Ștefania a avut parte de un moment extrem de emoționant când a fost cerută de soție de Speak în timpului show-ului Asia Express, la care participau amândoi. Speak s-a așezat în genunchi, cu inelul în mână și a întrebat-o pe Ștefania dacă vrea să fie soția lui. Tânăra, plângând, a acceptat și și-a pus singură inelul pe deget.

Speak a plimbat 5 săptămâni în bagaj inelul de logodnă

Speak a povestit apoi că a hotărât încă înainte de a pleca în Asia să facă acest gest acolo, a cumpărat inelul, pe care l-a purtat cu el în bagaj timp de 5 săptămâni. Și a avut mare grijă, să nu-l vadă din greșeală Ștefania, dar și să nu-l piardă, pentru că este un inel scump, un model deosebit.

”Nu vreți să știți câtă grijă am avut, cum l-am dosit. Știau că îl am asupra mea, cei din producție, Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Inițial, am zis că-i dau inelul chiar când vom fi eliminați, ca să îndulcesc momentul, însă citirea scrisorilor partenerilor mi s-a părut portivită și am decis atunci să fac gestul”, a povestit Speak.

Ștefania l-a pus pe deget și nu l-a mai dat jos, indiferent de proba pe care o aveau de făcut în show. În câteva imagini, inelul de logodnă a fost în prim plan, iar fanii celor doi au putut să admire frumoasa bijuterie.

Speak și Ștefania se căsătoresc după trei ani de relație

Speak și iubita lui, Cristina Ștefania, s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare ale videoclipului "Libelula", de unde si porecla pe care a primit-o sexy-dansatoarea, devenită între timp, la rândul ei, cântăreață. Presa a speculat multa vreme despre o relatie între Speak și Libelula, iar in cele din urma cei doi si-au recunoscut relatia. Acum după 3 ani de relație, cei doi se pregătesc și de nuntă.