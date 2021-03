Cum arată declaraţia de avere a lui Ludovic Orban. Președintele PNL este printre cei mai săraci politicieni

In articol:

Cum arată declaraţia de avere a lui Ludovic Orban. Fostul premier al României este unul dintre cei mai săraci politicieni ai ţării.

Fostul prim-ministru al României, Ludovic Orban, are publicată declaraţia de avere pe site-ul Camerei Deputaţilor. Potrivit acesteia, Ludovic Orban şi soţia sa, Mihaela Orban, deţin o casă în satul Dobroeşti cu suprafața de 200 de metri pătrați. Ludovic Orban deține 50% din această locuință dobândită în anul 2014 printr-un contract de vânzare-cumpărare.

Totodată, Ludovic Orban a declarat că este proprietarul unui autoturism Volkswagen Passat, fabricat în anul 2007. Fostul premier nu deține metale prețioase, obiecte de artă sau bijuterii. Vezi aici declaraţia completă de avere a lui Ludovic Orban.

Ludovic Orban[Sursa foto: MediaFax Foto]

Ludovic Orban spune că a trăit cu 3000 de lei pe lună

Ludovic Orban se declară un om simplu, care are cheltuieli ca oricare alt om normal.

Fostul premier al României a declarat că a avut perioade în care a trăit fără să încaseze vreun venit.

“Sunt un om simplu, care pot spune chiar că sunt auster şi cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. Sigur că în viaţă ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele, nu întotdeauna trăieşti strict din venitul pe care îl încasezi pe parcursul unui an, ci şi din veniturile pe care le-ai avut anterior sau din alte cheltuieli. (…) Faptul că au existat anumite, să le spunem, perioade în care să spun nu am înregistrat venituri, şi aici vreau să reţineţi că nu m-am dus şi nu am cerut niciun ajutor de şomaj în perioada respectivă“, a declarat Ludovic Orban, citat de Ziarul Financiar.

Ludovic Orban[Sursa foto: MediaFax Foto]

De-a-lungul timpului, Ludovic Orban a avut funcţii importante şi salarii pe măsură. Cu toate acestea fostul premier declară că a avut şi perioade în care nu a încasat venituri, dar nici nu a beneficiat de ajutor de somaj.

"Eu sunt după 30 de ani de carieră în viață publică, perioada în care am deținut funcții extrem de importante în statul român, de la viceprimar general al Capitalei până la funcția de ministru al Transporturilor, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, parlamentar, acum prim-ministru. Ce puteți vedea este că am trăit strict din indemnizația pe care am primit-o pentru funcțiile publice pe care le-am deținut și cred că asta este lucrul cel mai important. Faptul că au existat anumite, să le spunem, perioade în care nu am înregistrat venituri, vreau să rețineți că nu m-am dus și nu am cerut niciun ajutor de șomaj în perioada respectivă", a mai adăugat Orban.

Ludovic Orban, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Ludovic Orban va fi invitat, marți, 23 martie, la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde va răspunde întrebărilor legate de carieră, dar și subiectelor despre viața personală.

"Vi se pregătește înlăturarea de la șefia PNL?”, “De ce nu v-a mai vrut Klaus Iohannis premier?”, “Vă doriți puterea cu orice preț?”, “Ați dat bani să muşamalizati accidentul rutier?”, “Ați petrecut cot la cot cu interlopii?”, “Sunteți misogin cu femeile din politică?”, “Vreți să păreți mai sărac decât sunteți?” , acestea sunt doar câteva din întrebările adresate fostului Premier al României, în ediția de marți a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la 23:15, la Kanal D!