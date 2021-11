Cum arată Diana Bart după cele două sarcini, la 39 de ani: "Alăptați, mămici, căci scăpați de kilograme rapid"

In articol:

Diana Bart este o femeie și o mamă model. Frumoasa brunetă are un corp de invidiat, iar multe femei doresc să îi afle secretul.

În vârstă de 39 de ani, Diana este mamă a două fetițe superbe, Maira (4 ani) și Amnia (1 an).

Tânăra mămică susține că stilul de viață sănătos pe care îl are, sportul și mai ales mama natură au fost factorii care au ajutat-o să se mențină într-o formă atât de bună, a spus mai multe Diana pentru un interviu la revista Unica.

,,Din fericire mi-am revenit rapid după ambele sarcini, deși pe cea de-a doua am avut-o la 39 de ani. Mă ajută și conformația, sinceră să fiu. În plus, stilul sănătos de viață și sportul și-au pus amprenta și ele.”, a adăugat Diana Bart.

Ce dietă ține Diana Bart?

Diana sfătuiește femeile de pretutindeni că nicio dietă nu este mai buna decât un stil de viață sănătos. Bruneta a dezvăluit că nu a ținut niciodată o dietă. Aceasta respectă cu strictețe cele 3 mese pe care nu le sare, oricât de ocupată ar fi.

La acestea se adaugă gustările dintre mese și mai ales, bea 2 litri de apă (alcalină) în fiecare zi.

Care este secretul Dianei Bart? [Sursa foto: Instagram]

,,Nu consum zahăr, îl înlocuiesc cu stevie și zahăr de cocos. Nu prăjesc nimic, nu folosesc făină albă și sunt extrem de atentă la toate etichetele produselor”, a declarat Diana pentru rezvista Unica.

Un alt obicei pe care femeile ar trebui să îl deprindă este gătitul acasă, fără prea multe prăjeli sau grăsimi. Frumoasa prezentatoare obișnuiește să pregătească mâncărurile tradiționale, precum ardei umpluți, sarmale, chiftele sau cartofi pai la cuptor, chiar la ea acasă.

Când vine vorba de un răsfăț dulce, Diana nu zice nu deserturilor și mănâncă atunci când iese în oraș.

Care este sfatul Dianei pentru mămici?

,,Ca sfat, alăptați, mămici, căci scăpați de kilograme rapid, e un consum uriaș de calorii. Eu însă, din cauza nopților nedormite și a stresului, am slăbit cam mult, dar acum, odată ce a mai și crescut bebelușa, devine mai ușor și am reajuns aproape de kilogramele mele ideale. Mai am de pus doar vreo două”, a adăugat Diana.

