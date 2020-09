Nicușor Dan

În urma alegerilor locale de duminică, 27 septembrie, Nicușor Dan a câștigat Primăria Capitalei, în fața Gabrielei Firea. Nicușor Dan are o diplomă de studii impresionantă, însă puțini cetățeni cunosc acest lucru despre noul primar.

Ce scrie în diploma lui Nicușor Dan?

In articol:

Nicușor Dan este candidatul PNL-USR PLUS care a reușit să obțină un număr mare de voturi în urma alegerilor locale. Astfel, bărbatul este noul primar al Capitalei, însă puțini știu faptul că Nicușor Dan are o diplomă impresionantă. Se pare că noul primar are un doctorat în matematică susţinut la Universitatea Paris XII. În momentul în care a absolvit aceste cursuri, Nicușor Dan avea vârsta de 29 de ani. Potrivit CV-ului, candidatul independent este un matematician important, absolvent al unui masterat şi al unui doctorat la Paris.

Pe toată durata liceului, acesta a fost olimpic de două ori, în anul 1987 şi 1988. După Revoluția din 1989 el a decis că este momentul să plece în Franța pentru a-și definitiva studiile universitare. În Franța, Nicușor Dan a intrat la una din cele mai bune universități, Ecole Normale Superieure de Paris, unde a fost student între anii 1992-1995.

Nicușor Dan, noul primar al Capitalei

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Cu toate acestea, în anul 1998 el reușește să-și ia doctoratul în cadrul Universității Paris XII. Tot în acest an, el decide să revină în România. La momentul plecării, noul primar câștiga în Franța 2.000 de dolari, iar în țară lucra pentru 60 de dolari.

“Nu am suportat diferenţa culturală. Mai precis, diferenţa de transcendenţă dintre cele două culturi care îmi crea o stare de iritare permanentă. O limbă transmite o mentalitate şi mentalitatea occidentală îmi transmitea, minut cu minut: suntem – şi tu eşti – ceea ce facem, şi nimic mai mult. Or eu ştiam că sunt, şi semenii mei români văd în mine, mult mai mult decât ce reuşesc să fac”, povesteşte Nicuşor Dan într-o carte de interviuri.