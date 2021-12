Cum arăta Doina Maximilian, fiica adoptivă a Stelei Popescu

In articol:

Actrița Stela Popescu a murit la vârsta de 81 de ani și a lăsat un dor imens în urma ei. Deși aparițiile ei pe scenă încântau fiecare spectator, doamna teatrului românesc ascundea o durere apăsătoare în suflet. Actrița nu a putut avea copii, iar pentru a umple golul a adoptat o fiică.

Doina Maximilian a fost adoptată de Stela Popescu

Cu toate că nu a putut avea copii biologici, Stela Popescu nu a vrut să treacă prin viață fără să fie mamă. A adoptat-o pe Doina Maximilian, nepoata soțului său, pe care a început să o crească de la 16 ani. „De la 16 ani am luat o nepoată de-a soțului meu și am crescut-o. Acum are 60 de ani. Deci eu am avut copil toată viața”, a declarat Stela Popescu, într-un interviu pentru emisiunea “Xtra Night Show”.

Relația dintre Doina și mama ei adoptivă a fost una foarte bună. Ea este cea care a găsit-o moartă în apartament și după moartea ei, femeia a declarat că a visat-o și că îi simte prezența deseori. De asemenea, aceasta regretă că nu a putut petrece mai mult timp alături de cea care i-a deschis multe uși în viață și care a iubit-o din tot

sufletul.

La 4 ani de la moartea Stelei Popescu, Doina Maximilian a decis să rupă tăcerea și să vorbească public despre averea lăsată de mama ei adoptivă.

După declarațiile femeii, multe articole au apărut, spunând că Doina nu are grijă de mormântul Stelei , deși a moștenit o sumă uriașă de bani.

Doina Maximilian, fiica adoptivă a doamnei teatrului românesc [Sursa foto: Captură YouTube]

Fiica adoptivă a regretatei actrițe se apară și spune că lucrurile nu stau de loc așa: „A apărut un material cum că mormântul ei de la Cernica nu e îngrijit. Nu era nici primul și mă tem că nici ultimul! În aceste condiții, cum să le să spun oamenilor că nu e deloc așa? Că am personal un grafic în baza căruia trec eu sau alte persoane cu care am discutat special lucrul acesta pe la mormântul ei și avem grijă de el? E foarte greu…”.

Doina Maximilian, în vârstă de 66 de ani, este profesoară la Academia de Regie și Film din București. Ea a fost căsătorită cu actorul Radu Gheorghe, cu care are o fiică, Stanca, în vârstă de 32 de ani. Stanca are un băiețel de aproape cinci ani, el fiind strănepotul după care Stela Popescu se topea.



