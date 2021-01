Cum arată Dominique Lăcătuș, fiica lui Marius Lăcătuș, care va juca în serialul Adela FOTO

ian 28, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Vezi cum arată Dominique Lăcătuș, fiica lui Marius Lăcătuș, care va juca în serialul Adela.

Vezi cum arată Dominique Lăcătuș din serialul Adela

Fiica legendarului de la Steaua este actriță și va juca în serialul Adela.

Dominique Lăcătuș este unicl copil al lui Marius Lăcătuș, cel mai titrat jucător din istoria Stelei. Dominique a fost înfiată pe când avea 5 ani și a locuit în Spania, alături de părinți.

Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș[Sursa foto: Instagram]

Dominique Lăcătuș a urmat cursurile Academiei de Film Din Madrid. Tânăra actriță o va interpreta pe Tania în serialul Adela. Tania fiind secretara lui Paul Andronic, magnatul unui imperiu media.

„Mă bucur enorm că doamna Ruxandra Ion m-a ales pentru acest proiect şi îi sunt recunoscătoare pentru şansa pe care mi-a oferit-o. Mă bucur că fac parte din acest proiect, alături de actori deosebiţi, pe care îi admir şi de la care am ce învăţa. Personajul meu, Tania, este o fată ambiţioasă, sigură pe ea, care îşi iubeşte meseria şi care se crede unică la locul de muncă”, a declarat Dominique Lăcătuş, potrivit Libertatea.

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Citeste si:Andreea Ibacka și Mihai Călin, soț și soție în serialul Adela

Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș[Sursa foto: Instagram]

Dominique Lăcătuș, fericită că face parte din distribuția serialului Adela

Dominique Lăcătuș este extrem de fericită fiindcă face partea din distribuția celui mai nou serial, Adela.

”Serialul “Adela” este un proiect, care nu doar că mi-a oferit șansă de a apărea pe micile ecrane din România, dar în același timp, mi-a oferit ocazia și plăcerea de a cunoaște niște oameni minunați.

În ultimul timp primesc întrebarea: “Cum este să fi în acest proiect?”.. Ceea ce este foarte clar, este faptul că sunt extrem de fericită, să fac parte din această distribuție, o fericire care nu poate fi explicată în cuvinte. Echipa este fantastică și am avut mare noroc să lucrez cu ei. Mă simt extrem de norocoasă să am în preajma mea asemenea oameni talentați, profesioniști, care emană o stare de “acasă”, de la care am mereu de învățat, alături de care îmi face mare placere să lucrez zilnic. Evident, această echipă este alcătuită din actori, dar și restul de colegi, care muncesc zilnic cot la cot, fiecare cu atribuțiile sale, pe urma cărora iese o muncă excelentă.” , a povestit Dominique pe Instagram.

Citeste si:Cine e Alecsandru Dunaev din serialul Adela

Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș[Sursa foto: Instagram]

Ce actori importanți fac parte din distribuția serialului Adela

Dominique lucrează alături de actori de renume precum: Anca Sigartău, Marian Râlea , Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Maria Buză, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor , Mircea Gheorghiu, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, Oana Moșneagu și Alecsandru Dunaev, dar și Mara Oprea care debutează în rolul principal.

”Cât despre colegii mei, actorii, ce pot spune? Am avut ocazia să îi cunosc pe majoritatea, mai mult sau mai puțin, să împărțim două-trei vorbe , să îi văd cum lucrează, cu unii am împărțit și aceași scenă ,și m-au surprins în sensul bun, prin modestia, profesionalismul, dar nu în ultimul rand, căldura cu care m-au întâmpinat și m-au făcut să mă integrez mult mai ușor decât m-aș fi imaginat.

Vreau să le MULȚUMESC prin această postare, pentru tot ce au fost, sunt și sunt sigură că vor fi și pe viitor alaturi de mine! Sunt fericită că vă am că și colegi și că mi-ați oferit șansa să vă cunosc așa cum sunteți voi cu adevărat.

Sunt sigură că acest serial va fi pe placul vostru, al tuturor! Veți îndrăgi fiecare personaj, care vă va oferi momente incredibile și NU trebuie să ratați niciun episod!”, a scris Dominique pe rețelele de socializare.

Serialul Adela a debutat pe 14 ianuarie, de la ora 20:30. Următoarele episoade se vor difuza joia, în fiecare săptămână de la ora 20:30.