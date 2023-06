Cum arată fața Daianei Marcu după lupta cu Bettyshor: “Se uita la mine cu ură” Cele două au avut un meci sângeros | EXCLUSIV

In articol:

Bettyshor nu a avut milă pentru Daiana Marcu în gala RXF! Tânăra creatoare de modă a făcut-o K.O pe adversara ei în repriza a doua după o serie de lovituri la față. De altfel, în exclusivitate pentru WOWnews, Bettyshor, alături de antrenorul ei, Alex Moraru, a declarat că i-a spart nasul Daianei, iar agresivitatea sa în cușcă a venit după furia provocată de atitudinea rivalei.

Daiana a scuipat-o și a fost violentă verbal cu Bettyshor în conferințele de presă. De partea cealaltă, Daiana Marcu a apărut, în premieră, după gală, la WOWnews, cu o serie de lovituri la nivelul ochiului și a tâmplei, însă, a spus că se simte bine și doar emoțiile au împiedicat-o să fie mai puternică pe ring.

Bettyshor a bătut-o pe Daiana

Bettyshor a fost prezentă în platoul WOWnews, unde a vorbit despre victoria împotriva Daianei din cușcă. Aceasta a declarat faptul că nu a avut cu cine să se lupte și că se aștepta la mai mult din partea adversarei sale.

"Am fața perfectă, la ochi nu am nimic. Daiana nu s-a bătut. Sincer, mă așteptam să fie foarte agresivă, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Ea a fost foarte dură verbal și obscen fizic, m-a scuipat. Eu am fost pisica blândă care zgârie rău, nu aveam ce să arăt vocal. Eu sunt femeia fapte și am dovedit acest lucru. Am spus că îmi doresc o luptă sângeroasă și așa a fost. Sunt pregătită să bat pe oricine dintre fete. Faptul că nu am avut emoții m-a speriat. Dacă nu mă scuipa și era o adevărată sportivă, eu puteam să strâng mâna cu ea. Nu am vorbit și nici nu ne-am dat mâna după meci. Nimic. Noi fetele suntem mai rele ca băieții.", a precizat Bettyshor.

Daiana spune motivul pentru care a pierdut lupta în cușcă

Daiana recunoaște că adversara ei a fost mai antrenată decât ea, însă consideră diferența de înălțime un impediment.

"A fost mult mai bună, s-a antrenat mult mai bine decât mine. Au fost niște lovituri puternice, când am intrat în cușcă, pur și simplu nu mai eram eu, am avut foarte multe emoții. Probabil nu am putut să mă controlez. A fost antrenată, nu puteam să îi fac nimic. A fost și diferența de înălțime, ea era foarte înaltă. Se uita la mine cu foarte multă ură, nu știu dacă puteam să fac așa în locul ei. Nici măcar nu am căutat-o să dăm mâna, eram foarte amețită. Nu mă recunosc, nu eram eu, eram pierdută, nu știu ce s-a întâmplat.", a mărturisit Daiana, la WOWnews.

