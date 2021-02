Cum arată femeia care nu și-a mai tăiat unghiile de 25 de ani! „Am zis să le las să crească câţiva centimetri, apoi şi mai mari şi...am ajuns aici”

In articol:

Este incredibil cum arată femeia care, timp de aproximativ 25 de ani, și-a lăsat unghiile să crească! Multă lume se întreabă cum poate desfășura activități banale de zi cu zi în condițiile în care unghiile ei de mâini măsoară zeci de centimetri.

Însă ea se arată foarte încântată de „opera” ei, care i-a asigurat și un loc în Cartea Recordurilor, fiind supranumită: „femeia cu cele mai lungi unghii din lume”.

Femeia cu cele mai lungi unghii din lume[Sursa foto: Captură ]

Povestea femeii cu cele mai lungi unghii

Ayanna Williams este o americancă originară din Huston, care a intrat în ateția publicului pentru lungimea unghiilor sale. Aceasta a mărturisit că au trecut circa 25 de ani de când nu le-a mai tăiat. Inițial, totul a început când aceasta ar fi vrut să-și lase unghiile un pic mai lungi, iar de atunci nimic nu a mai fost la fel.

Recent, aceasta a intat în Cartea Recordurilor și este mai fericită ca niciodată!

„Numele meu e Ayanna William şi locuiesc în Houston, Texas. Am început să îşi las unghiile să crească pe la 23 sau 24 de ani. Nu ştiu de ce am făcut asta, am zis să le las să crească câţiva centimetri, apoi şi mai mari şi...am ajuns aici", a declarat într-un interviu pentru Guinness World Records.

Femeia cu cele mai lungi unghii din lume[Sursa foto: Captură ]

Cu ce probleme se confruntă americanca

Cu niște unghii care

măsoară peste 60 de centimetri nici nu este de mirare că întâmpină dificultăți în a exercita și cele mai banale activități. De pildă, Ayanna a recunoscut că îi este foarte greu să se dezbrace și să se îmbrace. Totodată, aceasta a mărturisit că întâmpină dificultăți atunci când trebuie să mânânce sau să bea apă, pentru că îi este greu să apuce lucruri.

Totuși, aceasta reușește să-și ducă la bun sfârșit cu brio planurile pe care le are într-o zi și de asemenea, aceasta are un job, iar în timpul liber își supraveghează nepoții.

Femeia se dă o dată la două zile cu acrilic pe unghii pentru a se asigura că nu există riscul ca vreuna dintre ele să se rupă.

„Să-mi pictez unghiile îmi ia aproximativ o săptămână. Sunt o perfecţionistă, aşa că îmi ia ceva timp. Jobul meu e acela de manichiuristă. Ironic...fac unghiile clientelor. Dar am şi grijă de nepoţii mei", a mai adăugat ea.

Femeia cu cele mai lungi unghii din lume[Sursa foto: Captură ]