Cum arată fiica adoptată a Danei Nălbaru, cea care se afla pe lista copiilor nedoriți de nimeni. Roxana are acum 10 ani: „Am simţit nevoia să salvez viaţa cuiva”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au o viață de familie cu totul specială, apreciată și admirată din exterior de un număr mare de persoane. Cei doi au adus pe lume doi copii, pe Sofia, în vârstă de 16 ani, și pe Kadri, în vârstă de 7 ani.

Pe lângă cei doi copii biologici, în viața lor a mai apărut o fetiță minunată pe care au adoptat-o. În vârstă de 10 ani, Roxana India se afla pe lista copiilor pe care nu și-i dorea nimeni, tocmai acesta fiind și motivul pentru care Dana Nălbaru și soțul ei au decis să o adopte.

Dana Nălbaru și soțul său au simțit o mae dorință de a face un bine real și să salveze viața unui om, așa că au decis să adopte un copil care se afla pe lista celor greu adoptabili. Micuța se află în viața lor de 5 ani, acolo unde are parte de toată dragostea și atenția pe care, din nefericire, nu a primit-o la naștere.

„A fost o dorință veche, dinainte de a-l avea pe Kadri (n.r. băiețelul lor). Ne-am dorit să facem un real bine. Am simţit nevoia să salvez viaţa cuiva, oricât de lipsit de modestie sună lucrul ăsta Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am văzut-o şi în patru luni ne-am cunoscut. La câteva săptămâni după ce ne-am văzut a venit la noi şi a rămas”, povestea vedeta, acum ceva vreme, într-o emisiune TV.

Dana Nălbaru și soțul ei au adoptat-o pe Roxana în doar 4 luni

După ce a consultat dosarul cu copiii greu adoptabili, au fost necesare doar 4 luni până ce Roxana să ajungă în familia lor. La o scurtă perioadă după ce Kandri, fiul său cel mic, a venit pe lume, au cunoscut-o și pe micuță.

Chiar dacă, în mod normal, întreg procesul de adopție ar fi durat mult mai mult timp, în cazul său lucrurile au avut o dinamică destul de favorabilă.

„ Dinainte de a-l naște pe Kadri, eu mă gândeam că ar fi extraordinar ca Sophie să mai aibă un frate sau o soră și eu am tot încercat să mai rămân însărcinată și nu s-a întâmplat. Așa că m-am gândit că aș putea să adopt un copil. După ce am rămas însărcinată cu Kadri, ideea mi-a rămas în minte și după ce l-am născut pe Kadri, am adoptat.

Noi am văzut-o pe Roxana într-o fotografie și am zis că ea este. (…) Înțeleg că birocrația distruge entuziasmul. La noi nu a fost însă așa. Noi din momentul în care am început procedura, actele și până când s-a terminat și ne-am întâlnit cu Roxana a durat patru luni. La noi a fost ușor. Asta a fost experiența noastră. Toată lumea a cooperat, totul a fost ca la carte. Nu am sărit nici un pas, am trecut prin toate procesele prin care trebuia să trecem.”, a mai spus Dana Nălbaru.