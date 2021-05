Cum arată fiica lui Nick de la N&D. Andreea are 14 ani, este vlogger și își invită tatăl în videoclipurile postate

In articol:

Nick, fostul coleg al Deliei din trupa N&D, se mândrește cu o fiică foarte frumoasă și foarte talentată, care la doar 14 ani pare că îi calcă pe urme.

Andreea, fiica lui Nick de la N&D, are 14 ani și este vlogger

Nick, pe numele său real, Nicolae Marin, este căsătorit cu Cătălina, fost DJ, încă de pe vremea când făcea parte din trupa N&D. Cei doi au împreună o fată frumoasă și talentată, pe nume Andreea, în vârstă de 14 ani.

Andreea este vlogger și împărtășește cu tatăl ei pasiunea pentru muzică, iar împreună muncesc la proiectele muzicale pe care le are artistul. Adoleșcenta mai este pasionată de make-up, iar pe contul său de YouTube si Instagram încearcă diverse provocări și le împărtășește urmăritorilor săi machiajele artistice pe care le face.

Se pare că aceasta este pasionată și de gătit, având în vedere că împreună cu tatăl ei au mers la emisiunea culinară „Chefi la cuțite ”. Nick și-a provocat fiica la un duel culinar chiar în ziua în care aceasta a împlinit 14 ani.

Andreea a mărturisit în cadrul emisiunii cât de emoționată este.

„Eu sunt foarte emoționată, am un gol în stomac. Îmi tremură mâinile. S-a declanșat panica! Până acum nu înțelegeam de ce concurenții au atâtea emoții!” , a spus adolescent în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Andreea, fiica lui Nick[Sursa foto: Instagram]

Din ce cauză Nick cu Delia nu au mai continuat proiectul N&D

Nick și Delia au format timp de patru ani, între 1999 și 2003, una dintre cele mai cunoscute și de succes trupe din România, având nenumărate hit-uri ce le-au adus aprecierea fanilor. După destrămarea trupei N&D, Delia a urmat o carieră solo, iar Nick s-a concentrat mai mult pe viața de familie.

Mult timp, fanii trupei, și nu numai, s-au întrebat de ce s-a despărțit Nick de la N&D de Delia, mai ales că aveau un success fulminant. Artistul, în urmă cu câtiva ani, s-a decis să ne dezvăluie adevăratele motive pentru care cei doi nu au continuat cu trupa N&D.

„Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut ca am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Întâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat. Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea.

Nu pot spune motivul real al despărțirii, dar cred că se împărțeau banii prea nasol în 2. 50%-50%. Eu scriam tot, compuneam, băgam benzină etc. Am lăsat de la mine ca să meargă trupa ok. Dar nu a fost bine. Am fost dezamăgit de ruptură pentru că proiectul a fost sufletul meu”, a dezvăluit Nick.