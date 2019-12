Andreea Raicu a vorbit în ultima zi din an despre un subiect neștiut de nimeni până acum. Mai exact, este vorba de fiica ei adoptivă, cea care a făcut-o să cunoască prima dată emoția trăită de o mamă.

În urmă cu mai mulți ani, Andreea Raicu a mers în vizită la un centru de copii. Acolo, ea a cunoscut-o pe Maria, o fetiță de doar 5 ani și care a cucerit-o instant pe vedetă.

În acel moment, Andreea Raicu a decis să aibă grijă de ea, așa cum poate și, nu în ultimul rând, să îi ofere afecțiune. Cele dou se viztau săptămânal în weekend-uri și uneori în vacanțe.

Andreea Raicu s-a revăzut anul acesta de Sărbători cu fetița de care a avut grijă

Cu toate astea, legătura s-a rupt pe măsură ce fata a crescut, însă anul acesta, Andreea Raicu a reușit să o revadă pe Maria, care între timp devenise și ea mamă.

'Anul trecut, Crăciunul ne-a făcut un cadou minunat și ne-a adus din nou împreună. Ne-am scris, ne-am auzit la telefon, am împărțit poze și multe aminiri. Mi s-a făcut atât de dor de ea încât pe 30 decembrie am plecat la Constanța să o văd, după 6 ani. eri ne-am văzut din nou. De data acesta a venit ea la mine și am petrecut o zi întreagă împreună acasă, unde a crescut, în cameră ei. A fost un cadou minunat pentru amândouă, pe care îmi doresc să ni-l facem în fiecare Crăciun. Chiar dacă nu am un copil, cred că micuță Măria m-a făcut să simț ce înseamnă să fii mamă măcar și pentru câțiva ani'', a povestit Andreea Raicu pe blogul său.