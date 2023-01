Cum arată fiul Romaniței Iovan și cu ce se ocupă la doar 16 ani. „Merg peste tot cu el. Are și sponsori”

In articol:

Albert este fiul Romaniței Iovan și al regretatului pilot Adrian Iovan ce a decedat în urma accidentului aviatic din Munții Apuseni. Adolescentul moștenește pasiunea tatălui său pentru adrenalină și visează să devină unul dintre cei mai buni piloți de curse din lume.

Cum arată și cu ce se ocupă fiul Romaniței Iovan

La doar 16 ani, fiul Romaniței Iovan, Albert, este foarte pasionat de pilotaj și iubește adrenalina. Tânărul nu activează însă în domeniul pilotajului de avioane, ci este pilot de raliu, dorindu-și să ajungă campion mondial la acest sport.

„Albert are genă de pilot, e băiatul lui ta-su, e ceva normal, are în sânge adrenalină. Acesta e drumul lui, la 18 ani va vrea să sară cu parașuta. Merg peste tot cu el. Are și sponsori. Mașina e colantată cu numele lor. El chiar avea nevoie de performanța asta. Nu există performanță fără depășirea limitelor.”, a spus Romanița Iovan.

Fiul Romaniței Iovan este pilot de curse şi a primit premiul pentru inovație, pentru că a reușit să creeze o mașină electrică, alături de o echipă.

„Îmi doresc să fiu cât mai bun la ceea ce fac, apoi vreau să mă mut la raliuri până ajung la Campionatul Mondial. Cred că am moștenit de la tata partea asta, să fiu bun sub presiune, căci el era cu avioanele, eu cu mașinile. Adrenalina tot de la el o am, el se dădea cu parașuta, îmi doresc și eu asta în curând”, spunea Albert Iovan într-un interviu pentru Antena Stars.

Cum se înțelege Romanița Iovan cu fiul său

Romanița Iovan a avut grijă să-i ofere o educație exemplară fiului său, învățându-l chiar și cum să facă treburi casnice precum spălatul rufelor și al vaselor. Totodată, Romanița Iovan pune mare accent pe discuțiile sincere și deschise cu Albert și susține faptul că prietenia părinte-copil este esențială.

„E esențială prietenia părinte-copil. Vreau să-mi spună mai ales dacă face ceva rău, pentru că aș fi prima care l-aș putea ajuta. Mai bine să știu, vreau să fie sincer, nu să stea ascuns și să aflu după. Trebuie să cunoască viața. Are prietenii de lungă durată, de toate naționalitățile.

Eu sunt femeia care, când termin activitatea, mă bag și la treburile casnice. Dar și Albert mai face. L-am învățat, pentru că nu vreau ca atunci când va sta cu o fată în casă, aceea să-i spună că nu știe să facă nimic, că așa l-am învățat eu. Știe să spele rufe, vase, să pună vasele în mașină, cu detergent. L-am învățat de mic totul”, a spus Romanița Iovan despre relația cu fiul său.

