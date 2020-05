Cum arată fratele Ramonei de la Puterea dragostei

In articol:

Ramona este una dintre cele mai plăcute concurente de la Puterea Dragostei. Deși până acum nu a reușit să-și facă un cuplu, are o prietenie frumoasă cu Ella.

A fost o perioadă în care concurenții de la Puterea dragostei au tot bârfit despre o apropiere între ea și Livian. Se pare însă că totul a fost doar o joacă între cei doi. Mai mult, Ramona a mărturisit că este îndrăgostită de un artist.

Ramona de la Puterea Dragostei a dezvăluit într-un live al colegei sale de cameră, Ella, că e îndrăgostită de Nikolas Sax. ”Sunt foarte îndrăgostită de el. Mă enervează uneori că nu-mi răspunde la telefon. Îl aștept aici, la Puterea dragostei, dacă nu, o să ne întâlnim afară și sperăm că totul o să fie bine între noi doi”, a mărturisit Ramona de la Puterea dragostei despre Nikolas Sax (Vezi cu ce vedeta sexy s-a sărutat Nikolas Sax)

Cu o poveste de viață fascinantă, Ramona a cucerit însă inimile telespectatorilor Puterea dragostei. Tânăra de la Puterea dragostei este extrem de apropiată de familia ei și mereu povestește cum se ajută ei. Dacă despre părinții ei, Ramona a vorbit chiar în emisiune, nu se știa că are și un frate. Mario, fratele Ramonei de la Puterea dragostei stă în Germania, iar acum, când tânăra este în show-ul care se filmează în Istanbul, are grijă de băiețelul acesteia.

Ramona de la Puterea Dragostei are o poveste de iubire dureroasă. Cine e tatăl băiatului ei

Ramona a făcut dezvăluiri emoționante despre trecutul ei, atunci când a intrat în casa Puterea Dragostei. Ramona are 25 de ani și a trait o poveste de dragoste, în urma căreia are un băiețel. Despre copilaș, Ramona spune că el a fost crescut de părinții ei, iar pentru ea acesta este mai mult ca un frate.

Tatăl fiului ei este un cetăţean român de etnie rromă care provine dintr-o familie extrem de conservatoare, iar legile staborului erau respectate cu stricteţe în comunitatea în care trăia şi Ramona, împreuna cu iubitul ei. Fata spune că el este cel care a greşit şi că relaţia lor s-a destrămat imediat după ce ea a născut, după doar un an şi jumătate de convieţuire.

Acesta este mesajul dureros pe care Ramona i l-a trimis fostului ei iubit, imediat după despărţire.

"Am pierdut multe în viaţă, dar cel mai mult mă doare şi regret că am pierdut cea mai importantă persoană din viaţa mea. L-am întâlnit pe el, pe băiatul pe care l-am iubit cel mai mult, dar pe el a trebuit să-l părăsesc, obligată de cei din jur, care, cică, îmi voiau binele. Aşa am mai pierdut o persoană importantă!!! Acum am rămas aproape singură, iar suferinţa m-a schimbat în rău...Am pierdut tot ce aveam mai de preţ. Oare mai am de pierdut ceva?", este mesajul cutremurător postat de tânără imediat după despărţirea de tatăl copilului său.