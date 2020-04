In articol:

Gabriela Cristea a intrat într-o vacanță prelungită în ultimii doi, după ce-a trecut prin cele două concedii de maternitate. În plus, starea de urgență prin care trece România, a adus-o pe vedetă și mai aproape de familia ei.

Gabriela Criste ase bucură din plin de aceste momente, petrecute cu familia, în așteptarea sărbătărilor de Paște.

În Sâmbăta Mare, vedeta a profitat de vremea frumoasă de afară și a ieșit în curte, la soare, alături de soțul ei Tavi Clonda și cele două fetițe pe care le au împreună: Bella Victoria Margot și pe Thea Iris Selena.

În tot acest timp, Gabriela a stat nedezlipită de mezina familiei, micuța Thea Iris Selena, în timp ce Tavi se juca cu fiica lor cea mare.

Îmbrăcată lejer, într-o pereche de pantaloni de casă și un tricou, Gabriela Cristea nu a părut prea preocupată de cum "ar da" pe filmulețele de familie făcute de soțul ei și s-a concentrat mai degrabă să-și alinte mezina.În ciuda problemelor cu greutatea pe care le-a tot avut în ultimii ani, prezentatoarea TV pare că a ajuns într-un punct în care se simte confortabil cu greutatea ei și preferă să se concentreze mai mult pe cei dragi.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, măsuri de protecție radicale. La ce au recurs cei doi

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au anunțat că sunt izolați la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus și de atunci au foarte multă grijă la activitățile pe care le fac. Cei doi soți au și două fetițe, motiv pentru acre trebuie să fie extrem de atenți la igienă.

Astfel, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început să dezinfecteze chiar și banii. Vedeta a postat pe contul ei de socializare un video în care Tavi Clonda spală de zor mai multe bancnote.

„E prima oară când umblu cu bani. Azi am fost nevoit că am plătit și am primit un rest. Și spăl banii, boss”, spune Tavi Clonda în videoclipul postat pe Instagram.

Tavi Clonda i-a spălat atât de mult încât soția lui i-a atras atenția în glumă că nu îi va mai putea folosi.

„Nu, măi iubire că se strică de tot. Nu-i mai folosim după aia. I-a dat și cu dezinfectant de spital... Doamne ferește. Așa este, panica e mare”, i-a răspuns Gabriela Cristea soțului său.