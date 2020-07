In articol:

(sursa foto - Click)

Vedeta TV, care a prezentat emisiunile ”Nora pentru mama” și ”Te vreau lângă mine”, s-a relaxat la sfârșitul săptămânii trecute cu întreaga familie, în stațiunea Mamaia. Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele două fetițe s-au bucurat împreună de vremea frumoasă.

Imagini neretușate cu silueta vedetei

Silueta Gabrielei a fost mereu un subiect de discuție. Vedeta a slăbit brusc de multe ori, dar s-a îngrășat din nou. Bruneta recunoaște că mai are mult de muncă până să ajungă la kilogramele dorite. De altfel, fosta prezentatoare spune că încă este la dietă, având un drum lung de parcurs.

(sursa foto - Click)

Aceasta a fost surprinsă în costum de baie, pe plajă, zilele trecute. La 45 de ani, vedeta arată senzațional, cu un corp bine tonifiat, dând semne că dieta pe care o ține chiar funcționează.

”Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi, împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice, inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede, doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor, așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super! Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport, pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer!", a povestit Gabriela Cristea pentru Click.