Gheorghe Zamfir este una dintre simbolurile prețioase ale României. Cântă o versiune extinsă a naiului în mod normal cu 20 de țevi, cu 22, 25, 28 sau chiar 30 de țevi, pentru a-și crește gama și pentru a obține până la opt tonuri din fiecare țeavă.

Cum arăta Gheorghe Zamfir în tinerețe

Bărbatul este supranumit "Maestrul flautului de nai".

Gheorghe Zamfir s-a născut pe 6 aprilie 1941, în Găeşti, județul Dâmboviţa. Încă din copilărie își arată pasiunea pentru muzică, fiind atras de acordurile lăutăreşti. În anul 1955, este înscris de tatăl său la clasa specială de nai de la Școala specială nr. 1 de muzică din București, Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” de astăzi, la clasa profesorului Fănică Luca, unul dintre cei mai mari „suflători”.



Gheorghe Zamfir este o comoară pentru istoria naiului în României [Sursa foto: MediaFax Foto]

În anul 1959, Gheorghe Zamfir obține Premiul I și titlul de laureat pe țară şi înregistrează primele sale melodii folclorice, alături de Orchestra de Muzică Populară a Radiodifuziunii Române. Doi ani mai tărziu, este admis la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București și absolvă instituția cu diplome în pedagogie și dirijorat pentru cor și orchestră. Cu un an înainte de absolvire, muzicianul devenise deja dirijor al ansamblului folcloric „Ciocârlia” din București și înregistrează primul său disc la Electrecord, pe care se află renumitele piese „Doina de Jale” și „Doina

ca de la Vișina”.

Apogeul și perioada sa de renume în industria muzicală, a fost în anul 1968, când aduce schimbări inovatoare naiului tradițional românesc cu 20 de tuburi, înlocuindu-l cu noi variante conținând succesiv 22, 25, 28 și 30 de tuburi, pentru lărgirea tonalităţilor. El însuși asamblează naiul alto – cu 22 de tuburi, tenor – cu 25 de tuburi, bas – cu 28 de tuburi și naiul contrabas – cu 30 de tuburi, ultimul apărut în anul 1972.

Albumele înregistrate de-a lungul carierei s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare în întreaga lume, ceea ce i-a adus zeci de discuri de aur și de platină pentru recorduri de vânzare în SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă.

Maestrul naiului a împlinit 81 de ani

Anii 70 au reprezentat o perioadă de glorie a maestrului în devenire. La doar 29 de ani îşi înfiinţează propriul taraf concertistic, cu care a înregistrat succese importante. Un an mai târziu, a adus publicul din capitala Franţei în extaz, după nu mai puţin de 45 de recitaluri susținute pe scena teatrului „Vieux Colombier”, aici introcând în spectacole, pentru prima dată, cele patru naiuri – soprano, alto, tenor şi bas, create chiar de el. Au urmat turnee mondiale, în SUA, Canada, Australia, Japonia și Africa de Sud, Israel, Orientul Apropiat și Extremul Orient, prestaţiile sale şi ale ansamblului său încântând deopotrivă publicul şi critica muzicală.

În anul 1972 devine membru al Societății Compozitorilor din Franța, iar în anul 1974 compune piesa simfonică „Misa pentru Pace”, scrisă pentru nai, cor, orgă și orchestră, aceasta fiind înregistrată cu Orchestra Radio și Corul Madrigal, condus de Marin Constantin, sub bagheta dirijorului Paul Popescu. Succesul său a ajuns și la urechile regizorilor de film, care l-au invitat pe Gheorghe Zamfir să realizeze coloana sonoră a unor pelicule precum „Once Upon a Time in America” – alături de Ennio Morricone, regia Sergio Leone, „Karate Kid”, în regia lui John G. Avildsen, sau „The Tall Blonde Man with One Black Shoe”, alături de Vladimir Cosma, regia Yves Robert.



Gheorghe Zamfir, "Maestrul flautului de nai" [Sursa foto: MediaFax Foto]

În anul 1982, după o carieră muzicală de succes, în plin comunism, are cutezanţa să dedice un concert lui Dumnezeu, o „greşeală” care avea să determine autorităţile comuniste să îl supună la presiuni, artistul fiind nevoit să plece în exil la Paris. În perioada 1988-1990 vizitează de trei ori Cetatea Vaticanului, fiind primul muzician care a cântat în timpul Misei private a Papei Ioan Paul al II-lea. Cu aceste ocazii primeşte medalia Vaticanului și, de două ori, diploma Universității „Don Bosco” din Roma.



După Revoluţia din 1989 se restabileşte în România şi traversează o perioadă de mari probleme financiare din cauza datoriilor acumulate faţă de fiscul francez, care îi confiscă proprietăţile din Franţa. Însă artistul îşi continuă seria de concerte şi turnee în Franţa, Elveţia şi, mai ales, Turcia, unde este declarat cel mai popular compozitor şi artist al secolului al XX-lea.

Gheorghe Zamfir a contribuit la crearea primei catedre de nai din Europa, la Universitatea Națională de Muzică din București, fiind profesor asociat la această clasă, în perioada 2001-2005. A primit, în septembrie 2008, titlul de cetățean de onoare al municipiului Târgoviște, iar în 2009, Premiul Internațional Omnia pentru întreaga operă muzicală, în cadrul premiilor anuale ale Academiei Internaționale ‘Mihai Eminescu”.

În 2013, în semn de omagiu, prilejuit de împlinirea a 55 de ani de carieră artistică, Uniunea Muzicienilor Interpreți din România, în parteneriat cu Asociația de Tineret Ecou și Centrul de Cultură Arcuș, organizează prima ediție a Festivalului Naiului „Gheorghe Zamfir”, care s-a desfășurat în perioada 21-25 aprilie la Sfântu Gheorghe, Arcuș și Brașov.







surse: r adioromaniacultural.ro