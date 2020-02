Fotomodelul care va deveni, in curand, mama, primeste de cele mai multe ori punctaj maximum din partea juratilor, care ii apreciaza outfiturile.

Gina Chirila se afla in ultimul trimestru de sarcina, iar in curand va deveni mama unei fetite, dupa cum a declarat aceasta, in urma ecografiei realizate. Este vizibil ca, aflata in ultimul trimestru de sarcina, aceasta arata formidabil si a acumulat doar cateva kilograme.

