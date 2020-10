Cei doi au povestit cum au descoperit TikTok-ul [Sursa foto: Captură YouTube]

Recent, în atenția internauților a fost captată de Alexandra și Ionuț Bodi, „Regii Tik-Tokului. În doar câteva zile, aceștia au reușit să adune 10 milioane de like-uri și sute de mii de urmăritori. Cei doi au povestit cum au descoperit TikTok-ul și, mai important, câți bani au reușit să obțină din această aplicație prin filmulețele postate. Cei doi se declară foarte fericiți împreună, dovadă fiind felul în care se distrează împreună, zi de zi, pe TikTok.

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans. (…) Nu am făcut niciun ban din TikTok”, a spus Alexandra Bodi. ( Citește și:Alexandra și Ionuț Bodi au primit cadouri fabuloase din partea susținătorilor de pe TikTok. O surpriză incredibilă a venit din străinătate

De asemenea, Alexandra și Ionuț Bodi le-au mai făcut încă o surpriză uriașă fanilor și le-au povestit despre cum arată gospodăria lor din Mureș. „Regii” de pe TikTok au recunoscut că pentru a descurca să facă față neajunsurilor mai apelează și la ajutorul oamenilor.

În plus, chiar dacă au fani peste tot în țară, dar și peste hotare, nu mulți știu cum arată locul în care aceștia își duc traiul zilnic. Alexandra Bodi a povestit că locuința sa și a soțului ei se află aproape de marginea unui sat din Mureș. Cei doi locuiesc alături de fetița lor într-o singură cameră.

„Avem un porc și căței. Ne mai ajută lumea, ne sună și ne ajută”

Alexandra Bodi a spus că se laudă doar cu un porc și niște câini. Femeia din Mureș a declarat în repetate rânduri că obișnuiește să gătească zilnic, însă pentru ca acest lucru să fie posibil îi ajută oamenii cu bani.

Ba mai mult, povestea de dragoste a „regilor” de pe TikTok a început de pe internet. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare și de atunci sunt îndrăgostiți nebunește unul de celălalt, drept urmare, Alexandra Bodi a declarat că ea și partenerul ei s-au și căsătorit anul trecut. ”Suntem soț și soție. Ne-am cunoscut pe Internet. Înainte cu un an am vorbit pe Facebook, nu prea țineam legătură și după un an am început să ținem legătura mai serios. (...) Ne-am căsătorit anul trecut”, a declarat Alexandra Bodi.