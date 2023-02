Cum arată hotelul de pe litoral al Andreei Bănică? Artista a angajat un designer special: „Am băgat mulți bani acolo”

In articol:

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din România. Vedeta a făcut parte din grupul “Exotic”, alături de Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru. În anul 2001, aceasta a înființat trupa “Blondy” împreună cu Cristina Rus.

Trupa a activat timp de patru ani, iar în 2005, cântăreața a decis să urmeze o carieră solo. Artista se pregătește să dea lovitura și în afaceri, deoarece urmează să își deschidă propriul hotel pe litoralul românesc și a împărtășit cu fanii imagini din interiorul imobilului.

Cum arată hotelul de patru stele al Andreei Bănică?

După trei ani în care a muncit din greu, Andreea Bănică este foarte aproape să își ducă la bun sfârșit o dorință și să deschidă ușile propriului ei hotel de patru stele, în stațiunea Eforie Nord. Artista este atât de nerăbdătoare, încât a urcat pe rețelele de socializare câteva fotografii cu interiorul imobilului.

Un designer a fost angajat pentru a face desenele ce ilustrează exact cum ar trebui să arate hotelul, iar mobila din a fost făcută special pe comandă.

„Ceea ce vă pot spune este faptul că apartamentele sunt foarte spațioase. E un aparthotel cu mai multe tipuri de camere și apartamente. În perioada aceasta s-au făcut completări și la recepție, de la spații de depozitare, placări de pereți, stâlpi, lumini, uși etc. Parcarea subterană a fost și ea finalizată. Sunt doar două hoteluri în Eforie Nord care au parcare subterană. Am băgat mulți bani acolo și sperăm să îi și scoatem, tocmai de aceea am și vrut să facem acest hotel”, a declarat vedeta, potrivit Click.

Cât costă o cazare la hotelul artistei?

Artista Andreea Bănică [Sursa foto: Instagram]

Cei care vor să se relaxeze și să petreacă una sau mai multe nopți în incinta hotelului cântăreței vor avea ceva de plătit. Pentru un sejur de două zile, prețul ajunge la aproape 1000 de lei. Pentru trei nopți, prețul diferă în funcție de numărul de persoane și tipul șederii. De exemplu, pentru o cazare de 3 nopți în apartamentul cu vedere parțială la mare, un cuplu plătește 1650 de lei. Hotelul dispune de parcare subterană, iar apartamentele sunt spațioase.