Cum arată în prezent Dan Bălan, fostul lider al formației O-Zone

In articol:

Dan Bălan devine primul compozitor din Republica Moldova nominalizat vreodată la premiul Grammy.

Este cel mai important și prestigios premiu din industria muzicală mondială, în calitate de co-autor al superhit-ului „Live Your Life”, în interpretarea cântăreței Rihanna și a lui T.I. Proiectul O-Zone l-a făcut celebru pe cântăreț, care acum se bucură de popularitate într-o carieră solo.

El este și acum unul dintre cei mai scumpi artiști de la noi. De curând, artistul a dezvăluit tariful pe care îl practică atunci când urcă pe scenă.

Dan Bălan s-a născut pe 6 februarie 1979 la Chișinău

Dan Bălan este fiul vedetei de televiziune Ludmila Bălan și al lui Mihai Bălan, fost ambasador al Republicii Moldova în Israel. Are și o soră, prezentatoarea de televiziune Sanda Bălan.



Dan Bălan în prezent [Sursa foto: https://www.instagram.com/danbalan/]

La vârsta de 11 ani, părinții îi dăruiseră primul instrument muzical, un acordeon la mâna a doua, pentru că nu-și permiteau să-i cumpere unul nou.

După absolvirea unei școli muzicale, părinții îl îndeamnă să urmeze Facultatea de Drept.

Citeste si: Cum arată mama lui Dan Bălan. La 62 ani are o siluetă de invidiat

Citeste si: Gata cu restricțiile! Anunțul a fost făcut în această dimineață de Alexandru Rafila- bzi.ro

Nu la foarte mult timp după, Dan Bălan renunță la facultate și se concentrează pe industria muzicală și formează celebra trupă.

În 1999, Dan Bălan lansează trupa O-zone, alături de Radu Sîrbu și Arsenie Toderaș

I se alătură Petru Jelihovschi, care interpretează partiturile rap in trupa nou fondată. În această componență, O-Zone lansează primul album, "Dar Unde Ești", care conține 11 cântece. Albumul s-a bucurat de un succes mare în Moldova.

După ce Petru Jelihovschi părăsește formația pentru a se dedica activității de televiziune, Dan Bălan nu vrea să renunțe la marele proiect muzical și înființează un casting pentru următorul solist.

În ciuda selecțiilor îndelungate, Dan nu a reușit să aleagă un artist potrivit să-l înlocuiască pe Petru în rolul de solist al trupei, până când profesoara de canto i-l recomandă pe Arsenie Toderaș. În scurt timp după aceea, trupa s-a întregit cu încă un membru, Radu Sîrbu, care aflase despre casting după ce acesta se încheiase.

Astfel, în 2002, se produce lansarea oficială a celui de-al doilea album O-zone, intitulat "Number 1". "Despre Tine" devine un adevărat fenomen al industriei muzicale din România. Piesa ajunge super-hit, plasându-se imediat pe prima poziție în chart-ul principal al țării Romania Airplay Top 100, menținându-se pe primul loc timp de 17 săptămâni consecutiv.



Citeste si: Iubita lui Dan Bălan, cenzurată pentru că e prea sexy! Avem imaginile scoase din clipul incendiar al blondei Andrea

Succesul mondial al trupei O-Zone vine în 2003, odată cu lansarea piesei "Dragostea Din Tei". Datorită efortului și talentului lui Dan Bălan, apare super-hit-ul, care devine cel mai vândut single din Europa și Japonia în anii 2004 și 2005. iesa se situează pe locul întâi în top-chart-urile din peste 30 de țări, ocupând locul trei în topul vânzărilor în Marea Britanie, și se vinde în peste 12 milioane de exemplare în întreaga lume.

Cum arată astăzi Dan Bălan, fostul lider al formației O-Zone

Dan Bălan este pe val și acum, tarifele sale fiind la fel de mari ca pe vremea când făcea furori, pe toate meridianele. "Tarifele sale la spectacole sunt mari, de 15.000-20.000 de euro, plus TVA, având o echipă formată din 11 persoane. Dar, el mai are și alte cerințe, adică un bilet de avion, la Bussines Class, și zece bilete de avion la Economic, plus cazare la hotel și 5 camere duble, plus protocol", a declarat un organizator de spectacole.

"Am luat mai mult de 10 milioane de euro din O-Zone, normal. Ca producător, ca autor al pieselor, am luat mult mai mult de atât", a mărturisit cântăreţul, la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV.

Surse: b1tv.ro, viva.ro