Cum arată invitația la nunta lui George Simion! Regula pe care toți invitații trebuie să o respecte

George Simion și aleasa inimii sale, Ilinca, urmează să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu în aproximativ o lună de zile, iar liderul partidului AUR este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă. Recent, el a mers în Parlamentul României, acolo unde a împărțit invitații la cel mai important eveniment din viața sa și, în ciuda altercațiilor pe care le-a avut în trecut cu diverși colegi de-ai

săi, de data aceasta nu a mai ținut cont de culoarea politică, ci a invitat pe toată lumea, inclusiv pe toți românii care vor să-i fie alături în ziua cea mare.

Invitațiile alese pentru nuntă au motive tradiționale, iar cei care vor să meargă la eveniment trebuie să știe că nu au nevoie de tradiționala rochie de seară sau de costumul elegant, ci este neapărat necesar să poarte ie.

„Ne dorim ca această bucurie s-o împărtășim cu tine. Avem plăcerea de a te invita în ziua în care înaintea lui Dumnezeu vom păși cu dreptul spre altarul încununat de preoți care vor sluji Sfânta Taină a Căsătoriei. Nunta va avea loc în aer liber, la Hotel Forest Retrat din satul Oveselu, Județul Vâlcea. Vestimentația-necesar ie tradițional românească. Te așteptăm pe 27 August să fii martorul unei noi etape din viața noastră”, este mesajul scris pe invitația de nuntă a lui George Simion.

George Simion: „ Vreau să petrec cu parlamentarii de peste tot, cu toţi românii”

Liderul AUR a uitat de toate scandalurile și de rivalii din celelalte partide și vrea ca la nunta lui să vină tot poporul român să-i fie alături. George Simion a făcut primele declarații, după ce toată ziua a împărțit invitații pentru evenimentul care va avea loc în aproape o lună de zile.

„ Am dat invitaţii la nuntă majorităţii colegilor mei din Camera Deputaţilor. Am dat parlamentarilor, o să dau şi celor de la UDMR, am dat celor de la minorităţi, de la USR, PSD şi PNL. Am invitat toţi românii, dar şi parlamentarii UDMR. Sunt şi ei români. Vreau să petrec cu parlamentarii de peste tot, cu toţi românii. Sunt şi ei români, nu i-am descalificat, nu le-am luat cetăţenia încă”, a explicat George Simion pentru Antena 3.