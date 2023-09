Cum arată Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu. „M-am măritat cu Ionuț să scap de numele Tufaru”

In articol:

Fiica Andei Călugăreanu este schimbată total. Iată cum arată Ioana Tufaru.

Cum arată Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu

Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu are o poveste de viață impresionantă.

A trecut prin multe încercări de-a lungul timpului și a fost nevoită să facă lucruri la care nu se gândea vreodată.

De curând, aceasta a povestit în cadrul unei emisiuni, câteva etape din viața sa. Ioana Tufaru a apărut de data aceasta nemachiată, dar cu zâmbetul pe buze. Deși a avut două operații de micșorare a stomacului, pentru a scăpa de kilogramele în plus, fiica Andei Călugăreanu a pierdut această luptă.

Ioana Tufaru a povestit că problemele sale cu greutatea au apărut de foarte mulți ani, cauza fiind glanda tiroidă. Astfel, este nevoită să accepte faptul că nu poate avea silueta de altă dată.

„Mi-am făcut două operații de micșorare de stomac. Mai mă îngraș, mai slăbesc, nu reușesc să am o greutate stabilă. Mi-am făcut două intervenții la stomac.

O dată mi l-am tăiat, altă dată mi-am pus un inel gastric, dar, din păcate, nu am reușit să slăbesc așa cum mi-am dorit. M-am îngrășat iar! Nu înțeleg de ce”, a povestit Ioana Tufaru pentru WOWnews.

În prezent, fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru locuiește împreună cu soțul său, Ionuț Mardare și fiul lor, Luca, într-o garsonieră din militari, pe care Gigi Becali le-a pus-o la dispoziție.

Cum arată Ioana Tufaru [Sursa foto: Captură YouTube]

Ioana Tufaru și-a dorit să scape de numele său de familie

Ioana Tufaru și Ionuț Mardare s-au cunoscut pe vremea când femeia lucra noaptea, la o florărie, iar el la salubrizare.

Au început să vorbească, iar la scurt timp au decis să fie împreună.

Deși au o relație de 10 ani, cei doi s-au cununat civil după nașterea fiului lor. Ioana Tufaru a mărturisit că și-a dorit foarte tare să meargă la starea civilă, pentru a purta numele soțului său și să scape definitiv de „Tufaru”.

Deși trebuia ca acest pas să îi aducă fericire, au apărut alte probleme în viața lor. Buletinul Ioanei Tufaru a fost anulat la primărie, aceasta fiind nevoită să depună actele pentru altul, cu numele de Mardare.

Ioana Tufaru nu are o dovadă de adresă, astfel că nici ea și nici soțul său, Ionuț Mardare nu pot avea buletine noi. Aceștia au încercat să apeleze chiar și la străini, pentru a fi luați în spațiu, dar fără succes, deoarece le-au cerut sume mari de bani.

„A fost anulat, s-a făcut o gaură, pentru că în buletin eram Tufaru și a trebuit să merg mai departe la Poliție să îl schimb pe Mardare, ceea ce din păcate nu s-a mai putut pentru că eu aveam buletinul pe Sectorul 3 făcut la socrul meu, făcut de fratele soțului meu.

După ce socrul meu nu a mai fost, ei au vrut să vândă apartamentul. Buletinul meu avea o găurică mică pe margine. Am stat cu el așa, nici nu era expirat. Eu l-am făcut în 2018-2019. Și am stat cu el așa vreo 3, 4, 5 ani, până când am fost înștiințată că voi primi o mare amendă.

Am întâmpinat și probleme pe chestia asta pentru că mi-a fost foarte greu să-l înscriu pe Luca, noi locuim în Sectorul 6 și mi-a fost foarte greu să-l înscriu la grădiniță.

Până mi-a spus cineva să încerc la Grădinița Germană. Apoi a urmat școala, unde patru școli m-au refuzat și m-au trimis să înscriu copilul în Sectorul 3, acolo unde este adresa mea din buletin. Noroc ca prin bunăvoința cuiva s-a putut să-l înscriu și în Sectorul 6.”, a povestit Ioana Tufaru pentru WOWnews.

