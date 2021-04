Cum arăta Irina Ceban de la Survivor România înainte de operația de rinoplastie! „Sufeream de faptul că nasul ieșea în evidență”

In articol:

Irina Ceban sau Irisha, cum este mai cunoscută în mediul online, a acceptat provocarea Survivor România și a intrat în cea mai grea și solicitantă competiție de supraviețuire din România.

Aceasta s-a expus total din momentul în care a plecat în Republica Dominicană, iar telespectatorii o pot descoperi așa cum este ea, fără machiaj, fără filtre sau alte intervenții asupra imaginii. Și are cu ce să se mândească, căci este o femeie absolut frumoasă, care nu are nevoie de astfel de „artificii”. Însă, aceasta a fost de mică complexată de nasul ei, iar anul trecut a decis că este cazul să intervină cu bisturiul asupra lui, așa că a trecut pragul medicului estetician și s-a programat la opera ția de rinoplastie. Iată cum arăta înainte de intervenția estetică!

Irina Ceban [Sursa foto: Captură YouTube]

Irina Ceban, proaspăta concurentă de la Survivor România, totul despre operația de rinoplastie de care este tare mândră: „ Am un nas nepotrivit pentru fața mea”

Aceasta a ajuns în competiția fenomen difuzată pe Kanal D, Survivor România, în urmă cu doar câteva zile și deja a început să simtă din plin întreaga experiență din Dominicană.

A reușit chiar să aducă și puncte echipei roșii din care face parte.

Nu este niciun secret faptul că Irisha, cum este cunoscută în emisiune, arată foarte bine. Are un trup perfect, la care a lucrat foarte mult în sala de fitness, dar și un chip cu niște trăsături fine. Se pare că Irina Ceban nu a fost dintotdeauna mulțumită de o anumită zonă a feței sale, mai exact este vorba despre nasul ei.

Citeste si: Reacţia oficială a lui Cătălin Moroșanu legat de cazul lui Sergiu, tăticul călăreț! Cătălin i-a căutat loc de muncă, iar Sergiu și-a închis telefonul – EXCLUSIV- bzi.ro

Irina Ceban, înainte de operația de remodelare a formei nasului [Sursa foto: Captură YouTube]

„Eu am fost toată viața slabă, merg la sală tocmai ca să pun masă musculară. Am fost slabă de mică și oarecum sufeream de faptul că nasul ieșea și mai tare în evidență. De atunci am format un complex care nu m-a lăsat nici măcar o zi de-a lungul timpului.

Mâ gândeam în fiecare zi că vreau să-mi modific nasul, să-l fac mai mic, pentru că asta mă va face fericită, asta va schimba oarecum felul în care mă simt. Cred că operația va aduce multă fericire în viața mea și mai multă siguranță pe mine. Am un nas nepotrivit pentru fața mea și consider că e nevoie de o mică modificare”, a povestit Irina Ceban pe Youtobe, acolo unde a postat un vlog în care a povestit cu lux de amânunte toată experiența sa cu operația de rinoplastie.

Irina Ceban [Sursa foto: Instagram]

„M-am pregătit psihic mai bine de 10 ani pentru această intervenție”

Și-a învins temerile legate de bisturiu, și-a luat inima în dinți și a mers la operația de rinoplastie, bineînțeles, după ce s-a documentat temeinic în legătură co doctorii esteticieni, iar rezultatul este pe măsura așteptărilor. Irina Ceban are acum forma nasului pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

„17.02.20 Prima operație din viața mea! M-am pregătit psihic mai bine de 10 ani pentru această intervenție și nu regret nicio secundă, chiar dacă acum îmi este greu și trec prin perioada de reabilitare, disconfort și durere. Am studiat toți doctorii atat din Romania cât și din afara țării cu minuțiozitate. Nu am avut deviație de sept sau ceva și n-o sa încep cu texte de genul aveam nevoie și chestii din astea banale”, a mai adăugat Irina Ceban.