Cum arată iubita lui Keed de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, trapperul din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu

Keed de la Chefi la cuțite, sezonul 9 17:19, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

David Ioniță, pe numele de scenă Keed, este concurent în echipa lui Florin Dumitretscu, în sezonul 9 Chefi la cuțite 2021.

Cine este iubita lui Keed de la Chefi la cuțite, sezonul 9

În vârstă de 32 de ani, tânărul este cunoscut în mediul online pentru trupa Șatra B.E.N.Z din care face parte.

Keed a decis să participe la Chefi la cuțite, pentru că este un mare fan al emisiunii. Până în această etapă a competiției culinare de la Antena 1, concurentul nu l-a dezamăgit pe Florin Dumitrescu și a demonstrat că poate fi un om de bază în echipa albastră.

Keed de la Chefi la cuțite și iubita lui

O mare susținătoare a artistului este chiar iubita lui, pe nume Amelia. Cei doi formează un cuplu de trei ani de zile și au încercat să-și țină relația departe de ochii curioșilor. Totuși, unele fotografii publicate pe social media i-au dat de gol pe tinerii îndrăgostiți.

Amalia este o femeie foarte frumoasă, cu părul în culoarea focului și trăsături feminine. Ea lucrează pentru un restaurant, unde colaborează cu diverși artiști, printre care chiar și iubitul său.

Amelia, iubita lui Keed

Cine este Keed de la Chefi la cuțite 2021

Keed a copilărit în Călărași, iar în prezent locuiește în București. Pasionat de muzică de mic copil, ajunge să cunoască succesul abia la vârsta de 27 de ani. „Prima piesă am făcut-o pe la 16 ani”, a spus acesta, în audițiile Chefi la cuțite 2021.

Tânărul este cunoscut în mediul online, unde are impact uriaș cu trupa Șatra B.E.N.Z. Melodiile lor au milioane de vizualizări, deși versurile sunt într-un limbaj colorat și de multe ori sunt obscene. „Am schimbat fața industriei muzicale românești. Fără nicio modestie”, a declarat artistul.

Keed și Florin Dumitrescu

Keed a dezvăluit că și-a încercat norocul în mai multe domenii până să se oprească definitiv la muzică. „Nu aveam ce să fac în Călărași cu viața mea, am plecat prin străinătate, am băgat ziare în Danemarca și în Anglia am vândut cosmetice.

Am venit, am stat un pe acasă, un an și jumătate, în tot timpul ăsta am făcut muzică, însă niciodată n-am vrut să mă dedic acestui domeniu. Am plecat în Anglia de vreo trei ori pe parcursul a doi ani. M-au dat afară de trei ori. A treia oară am zis gata nu mai pot, mă duc să fac muzică”, a mai povestit artistul.

Keed, concurent în echipa lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite 2021

David Ioniță a mărturisit că a început să gătească din necesitate, după ce s-a săturat să mănânce doar sandvișuri. După ce a prins drag de bucătărie, cântărețul a decis să participe la emisiunea Chefi la cuțite și s-a prezentat în audițiile sezonului 9 cu un preparat denumit „vită și tăieței, cu draci pe ei”.

„Am făcut rețeta asta de 4 ori”, a mărturisit Keed. Concurentul a luat atunci două cuțite, iar în bootcamp l-a cucerit pe chef Florin Dumitrescu, care i-a oferit tunica albastră și posibilitatea de a câștiga Marele Premiu în valoare de 30.000 de euro.