Cum arată iubita lui Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite. Concurentul lui Florin Dumitrescu, dezvăluiri despre iubita sa Teodora, în timpul emisiunii

Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite

Fanii au aflat cine este iubita lui Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite și cum arată Teodora, bruneta cu care are o relație de cinci luni.

Cum arată iubita lui Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite

Teodora, iubita lui Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite[Sursa foto: Captură YouTube]

Ștefan Borleanu este apreciat de fanii emisiunii Chefi la cuțite și mulți îl văd câștigător. Pentru că finala se apropie cu pași repezi, iar în competiție au rămas mai puțini concurenți, fanii s-au familiarizat cu prezența lor în emisiune și vor să afle detalii și din viața lor privată. Mulți s-au întrebat dacă Ștefan Borleanu, concurentul lui Florin Dumitrescu, este singur sau are o iubită. Misterul a luat sfârșit, pentru că în ediția Chefi la cuțite din 14 iunie, concurenții au fost jurizați de membri ai familiei. Din partea lui Ștefan a venit iubita sa, Teodora Dicu.

Cei doi sunt împreună de cinci luni și deși nu au poze pe rețelele de socializare și nimeni nu știa de relația lor, cei doi se înțeleg foarte bine și au numai cuvinte frumoase unul la adresa celuilalt.

”A intrat iubita mea. Spre surprinderea mea, ea nu a avut emoții, eu am avut emoții. Teo este iubita mea de cinci luni. Este o fată foarte simpatică, amuzantă. Ea este criticul meu numărul 1, degustătotul numărul 1.

M-am bucurat și am aflat că ei au fost juriul nostru. Prietenii noștri, prietenele noastre”, a declarat Ștefan Borleanu la Chefi la cuțite.

Iubita lui Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite[Sursa foto: Captură YouTube]

Teodora spune că e cea mai mare susținătoare a lui Ștefan și are încredere în munca și talenrul său.

”Nu pot să spun că mă așteptam să ajungă în semifinală, dar îmi doream foarte tare și știam că va ajunge departe. Tocmai pentru că este muncitor și știu că își dorește și el foarte mult”, a declarat și Teodora Dicu despre Ștefan Borleanu.

Cine este Ștefan Borleanu

Ștefan Borleanu are 26 de ani și este din Vâlcea. S-a mutat de 7 ani în București și este pasionat de bucătărie. A urmat studiile ăn inginerie, dar a renunțat la facultate.

”Era prea grea. Eu m-am dus, în primul an de facultate a fost ok, al doilea an deja a început să fie greu, am avut niște proiecte mai complicate, iar deja în al treilea an nu am mai ținut pasul. Era o facultate la zi, nu am plătit. În anul trei am simțit că nu e ceea ce îmi place. A fost dezamăgit, știu că a fost și puțin supărat pe mine. Nu-mi aduc aminte exact cuvintele lui, dar îmi aduc aminte fața lui. Erau trei ani irosiți din viața mea.”, a spus Ștefan Borleanu la Antena Stars.