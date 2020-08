In articol:

Karmen Simionescu arată demențial la un an după ce a născut.

Karmen Simionescu este mama unei fetițe, Sofia Maria Rossa, din relația cu Bogdan Căplescu. Vedeta a dat primele detalii despre cum se menține în formă.

Cum se menține în formă fiica lui Adrian Minune

Fiica lui Adrian Minune, Karmen, a născut acum un an o fetiță, iar la momentul actual arată demențial. Deși frumoasa vedetă a declarat că nu ține vreo dietă anume, se pare că a renunțat la anumite alimente.

„Nu am probleme cu greutatea, deci nu fac sport de nevoie. Este o plăcere. Fiind artist, simt nevoia de a fi și un model pentru oamenii din jur. Un corp frumos și sănătos ajută la încrederea în sine. Deci sportul nu trebuie să lipsească din viețile noastre. Fiecare mușchi din corpul nostru este important. Încălzirea contează foarte mult, când vine vorba de sport. Încep cu gâtul și apoi fiecărei secțiuni de mușchi îi aloc câte două minute de încălzire”, a declarat Karmen pentru Fitness Mag, conform spynews.

În plus, se pare că frumoasa cântăreață a renunțat la produsele tip fass-food, dar și la dulciuri.

„Nu mănânc mult, mai exact, nu mănânc până mă satur. Mănânc cât am nevoie. Am redus dulciurile și fast-foodul și mă simt foarte bine. Cum ritmul meu nu îmi permite să am mese regulate, mănânc puțin de câte ori am o pauză”, a adăugat ea.

Karmen, despre relația cu părinții ei

Karmen este extrem de apropiată de familia ei, iar în urmă cu ceva timp a postat un mesaj emoționant pentru părinții ei.

"Am crescut și mi-am luat zborul. A trebuit să mă desprind ușor de ei ca să mă pot maturiza, să mă simt femeie, și mai apoi, mamă. Aproape că i-am forțat să accepte gândul că mă vor vedea mai rar. Iubirea lor necondiționată mi-a dat aripile de care aveam nevoie. M-am grăbit să fiu om mare.

Karmen Simionescu alături de familie

Acum eu sunt cea care ar da orice să poată petrece cât mai mult timp cu ei. Mi-e dor să mă pot răsfața în brațele lor sau să le spun ce mă doare. De când a venit @iambabyrossi în viața mea înțeleg cum te iubește un părinte. Va mulțumesc pentru că mi-ați dat viață și mi-ați oferit cea mai frumoasă copilărie”, spunea Karmen.