Cum arată Kitty Cepraga după 20 de ani de când a părăsit România. Cu ce se ocupă actrița în prezent

Pandemia a prins-o pe Cristina Cepraga în România, iar unele din proiectele sale s-au concretizat chiar aici, în țara natală.

Cum arată Kitty Cepraga la 20 de ani după ce a părăsit România

Cât de mult s-a schimbat Cristina Cepraga

Timpul și-a pus amprenta asupra ei, însă frumusețea și zâmbetul vedetei nu au fost deloc umbrite.

"Am venit să-i vizităm pe părinții mei, tatăl meu împlinea o vârstă importantă și am venit în vizită cu o gentuță și s-au închis granițele. Proiectele în care eram implicată s-au blocat, în Italia a fost o situație mai gravă decât în România și în continuare este mult mai gravă, atât din punct de vedere al sănătății, cât și al joburilor. Am prieteni care și-au închis afacerile și colegi care sunt liber profesioniști și-au pierdut pâinea și siguranța zilei de mâine. Și atunci, nimic nu e întâmplător. Au venit niște proiecte stimulante în România. În vara aceasta am fost directorul artistic al Festivalului de Film Bucharest Festival Film International. Sunt tot mai pasionată de cauze umanitare și sociale. Am fost director la un festival de film de animație la primă audiție.",

a spus Cristina Cepraga despre activitatea sa.

Cristina Cepraga a declarat că va mai sta în România o perioadă, pentru că și-a înscris fiica la grădinița italiană, a învățat să vorbească limba română și se gândește să o dea la școală aici.

„Este prima dată în viaţa mea, de când am devenit mamă, când iau în calcul o astfel de posibilitate. Dar nu e simplu, pentru că asta mică s-a născut la Roma, limba ei principală e italiana, la grădiniţă vorbeşte în italiană şi engleză, cu tatăl ei vorbeşte în italiană şi franceză.

Româna am neglijat-o, dar nu din snobism, ci pur şi simplu pentru că am considerat că era prea multă informaţie pentru ea. Totuşi a învăţat şi româna. Eu aveam o fobie legată de întoarcerea în România, de teamă că nu ştiam ce să fac cu şcoala copilului, dar iată că acum am depăşit această frică. Dacă găsesc aici o şcoală în care să se simtă ea bine şi înţeleasă, totul e OK.”, a spus actriţa pentru okmagazine.ro anul trecut.

Cine este Cristina Cepraga

Cristina Cepraga s-a născut pe 11 februarie 1980 în București și tot aici a studiat. De mică a visat să fie în lumina reflectoarelor, având un model în casă, pe mama sa, care a lucrat în televiziune. Kitty Cepraga a devenit cunoscută după ce a fost eleva Școlii Vedetelor. Ulterior, ea a fost VJ la MTV. Remarcată pentru frumusețea sa, ea a participat la mai multe prezentări de modă și emisiuni importante. A decis să plece în Italia unde a devenit actriță și tot acolo s-a stabilit și și-a întemeiat o familie. Ea este căsătorită cu James Goodwin și au împreună o fetiță de 5 ani.