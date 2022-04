Cum arată Laura Mutu, sora lui Adrian Mutu? Nimeni nu ar fi bănuit că sunt frate și soră

In articol:

Adi Mutu, supranumit „Briliantul”, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști din România. După ce a pus ghetele în cui, acesta a primit oferte de la mai mult cluburi pentru a-i antrena pe jucători. A fost chiar seceționerul echipei naționale de fotbal, iar în prezent antrenează Rapidul.

Toată viața lui a fost în lumina reflectoarelor, însă puțini știu detalii despre viața lui privată. De asemenea, puțini sunt cei care o cunosc și pe sora antrenorului de fotbal, Laura Mutu, care este o prezență cât se poate de discretă.

Cine este și cum arată sora lui Adrian Mutu?!

Laura Mutu a vrut să stea departe de lumina reflectoarelor, ba chiar pe rețelele de socializare nici nu folosește numele de fată, ci în continuare are numele de familie al fostului soț. Ba mai mult, aceasta a fost prezentă la toate evenimentele importante din viața fratelui ei, Adi, însă de fiecare dată a încercat să fie cât de discretă a putut.

„Sigur că am emoţii. De fiecare dată la un eveniment important eu am emoţii… De vorbit am vorbit cu ei. Mirii sunt în pregătire. Sigur că au emoţii. Cine nu are emoţii când îşi botează copilul şi se căsătoreşte”, declaraLaura în ziua în care fratele ei și-a botezat fiul pe care îl are împreună cu Sandra.

Iar în timp ce Adrian Mutu face avere din forbal, sora lui a ales un cu totul alt domeniu, dar care îi aduce mari câștiguri financiare. Aceasta este pasionată de dulciuri și, de ani buni, are o cofetărie care merge ca pe roate.

Dar lucrurile nu merg strună doar pe plan profesional, scrie cancan.ro , ci și pe plan personal. Laura Mutu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un antrenor de înot, cu care ar forma un cuplu de mai bine de trei ani de zile.