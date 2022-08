Cum arată Linda Evangelista în noul număr al revistei Vogue din Marea Britanie

In articol:

Linda Evangelista, apariție uluitoare în noul număr al revistei Vogue din Marea Britanie. Iată cum a pozat fotomodelul canadian, considerat în anii 1990 în categoria „Supermodels”!

Linda Evangelista a pozat în noul număr al revistei Vogue din Marea Britanie

Linda Evangelista este un fotomodel canadian, în vârstă de 57 de ani, care a fost pe coperta a peste 500 de reviste în vremurile sale glorioase. Ulterior, aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor, după ce o procedură estetică a desfigurat-o pe viață.

Din declarațiile Lindei reiese că cei de la Vogue au folosit benzi și elastic care i-au netezit pielea de pe față, maxilar și gât, ascunzând în acest fel problemele cauzate de tratamentul de înghețare a grăsimilor care a eșuat: „Acestea nu sunt maxilarul și gâtul meu în viața reală – și nu pot să mă plimb cu bandă și elastice peste tot.”, a declarat fotomodelul în timpul interviului pentru Vogue. De altfel, în toate fotografiile din revistă, Linda Evangelista apare cu fața, gâtul, urechile și părul acoperite.

View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

Totodată, în timpului interviului, Linda Evangelista a spus că încearcă să se iubească așa cum este, adăugând: „Uite, pentru fotografii cred că întotdeauna suntem aici să creăm fantezii. Noi creăm vise. Cred că este permis. De asemenea, toate insecuritățile mele sunt îngrijite în aceste imagini, așa că trebuie să fac ceea ce îmi place să fac.”

View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

Linda Evangelista a evitat să se expună în ultimii cinci ani

Linda Evangelista a suferit și continuă să sufere din cauza operațiilor estetice la care a apelat. Astfel că, fotomodelul a dispărut din viața publică de mai bine de cinci ani. Ulterior, în anul 2021 a ales să vorbească despre motivul care a împins-o să se îndepărteze de camere. În acest fel, Linda Evangelista a postat pe contul său de Instagram un mesaj în care le mărturisește fanilor de ce a lipsit din lumina reflectoarelor:

„Azi am făcut un mare pas înainte pentru a îndrepta o greșeală din cauza căreia am suferit și pe care am ținut-o doar pentru mine vreme de cinci ani. Celor care se întreabă de ce nu am continuat să lucrez în industrie asemenea colegelor mele le spun că motivul este faptul că am fost desfigurată cu brutalitate de o procedură, care a făcut opusul a ceea ce promitea. M-a lăsat permanent deformată, chiar și după ce am trecut prin două proceduri de corecție dureroase eșuate. Am rămas, așa cum mă descrie presa, de nerecunoscut.”, a scris top-modelul.

Potrivit spuselor sale, procedura la care a apelat era menită să reducă grăsimea, însă, aceasta a crescut celulele grase și a lăsat-o permanent desfigurată, chiar și după ce a făcut două operații de corectare, dureroase și fără succes.

„Am dezvoltat hiperplazie adipoasă paradoxală sau PAH, un risc care nu mi-a fost adus la cunoștință înainte de proceduri. PAH nu doar că mi-a distrus viața, dar m-a trimis într-o spirală de depresie adâncă, tristețe profundă și cele mai adânci sentimente de dispreț față de propria persoană.” a mai scris top-modelul.

„Cu acest proces, îmi fac publică povestea și fac încă un pas în dorința de a mă elibera de rușine. M-am săturat să trăiesc așa. Vreau să pot merge cu capul sus, deși nu mai arăt… ca mine însămi”, a încheiat mărturisirea Linda Evangelista, potrivit digi24.ro.

