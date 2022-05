Cum arăta Linda Evangelista în tinerețe. A fost pe prima pagină a peste 500 de reviste

In articol:

Linda Evangelista este un fotomodel canadian, considerat în anii 1990 în categoria „Supermodels”. În vremurile sale de glorie, Linda a fost pe prima pagină a peste 500 de reviste. Haideți să ne întoarcem în timp și să vedem cum arăta Linda Evangelista în tinerețe, înainte de operațiile estetice la care a apelat!

Cum arăta Linda Evangelista în tinerețe

Linda Evangelista este un fotomodel foarte apreciat pentru întreaga sa carieră. Mai mult de atât, aceasta era considerată în anii 1990 în categoria „Supermodels”. Linda este de origine italiană, iar ca și copil a primit o educație severă catolică. În anul 1978, tânăra de la acea vreme este aleasă Miss Teen Niagara Contest. Ca urmare a acestui succes se mută la New York, unde a început să lucreze pentru casa de modă Elite. Astfel, din acel punct, Linda Evangelista avea să își înceapă ascensiunea în cariera de fotomodel.

Linda Evangelista avea să locuiască și la Paris, iar de aici va prezenta creațiile unor case de modă în toată lumea. Apreciatul fotomodel avea să devină cunoscută prin firea ei instabilă și varietatea de nuanțe a părului.

Faptul că își schimba des culoarea părului a făcut-o să primească porecla „cameleon”. Iată cum arăta Linda Evangelista în tinerețe!

Linda Evangelista este de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice

Linda Evangelista a trecut prin clipe grele din cauza operațiilor estetice la care a apelat. Aceasta a dispărut din viața publică de mai bine de 6 ani, iar în anul 2021 a ales să vorbească despre motivul care a împins-o să se îndepărteze de camere. Astfel, Linda a postat pe contul său de Instagram un mesaj în care le mărturisește fanilor de ce a lipsit din lumina reflectoarelor:

„Azi am făcut un mare pas înainte pentru a îndrepta o greșeală din cauza căreia am suferit și pe care am ținut-o doar pentru mine vreme de cinci ani. Celor care se întreabă de ce nu am continuat să lucrez în industrie asemenea colegelor mele le spun că motivul este faptul că am fost desfigurată cu brutalitate de o procedură, care a făcut opusul a ceea ce promitea. M-a lăsat permanent deformată, chiar și după ce am trecut prin două proceduri de corecție dureroase eșuate. Am rămas, așa cum mă descrie presa, de nerecunoscut.”, a scris top-modelul.

Conform spuselor sale, procedura la care a apelat era menită să reducă grăsimea, însă, aceasta a crescut celulele grase și a lăsat-o permanent desfigurată, chiar și după ce a făcut două operații de corectare, dureroase și fără succes.

„Am dezvoltat hiperplazie adipoasă paradoxală sau PAH, un risc care nu mi-a fost adus la cunoștință înainte de proceduri. PAH nu doar că mi-a distrus viața, dar m-a trimis într-o spirală de depresie adâncă, tristețe profundă și cele mai adânci sentimente de dispreț față de propria persoană.” a mai scris top-modelul.

„Cu acest proces, îmi fac publică povestea și fac încă un pas în dorința de a mă elibera de rușine. M-am săturat să trăiesc așa. Vreau să pot merge cu capul sus, deși nu mai arăt… ca mine însămi”, a încheiat mărturisirea Linda Evangelista, potrivit digi24.ro.

